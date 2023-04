Corrientes | Un guardaparque asegura que lo amenazan de muerte por denunciar incendios

Un guardaparque del Iberá aseguró que fue amenazado de muerte tras denunciar incendios intencionales. La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Ituzaingó, Corrientes, lleva adelante la investigación correspondiente, pero descartan que los incendios denunciados sean provacdos adrede.

La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) lleva adelante la investigación y descartan que las amenazas tengan conexión con las quemas.

David Martínez es guardaparques en el portal Cambyretá del Iberá, zona de Ituzaingó. Formalizó una denuncia ante la fiscalía a cargo de Eugenio Balbastro, de la Ufic. El abogado que lo representa, Lisandro Sánchez, anticipó a El Litroal que planteará la solicitud de querellante esta semana, el trabajador fue amenazado de muerte por otro empleado rural de la zona.

“Hay una persona de nacionalidad uruguaya que vive en Ituzaingó que estuvo de encargado de un predio, cuyo propietario también es uruguayo. Aparentemente, este hombre provocaba los incendios para justificar una serie de gastos, como compra de equipamientos, por ejemplo”, explicó a Sánchez.

“No sé cómo este hombre se entera de que está por ser descubierto, por el testimonio de Martínez. Por eso, llegó a cara descubierta a Cambyretá y lo amenazó con un arma. Por la angustia del momento, Martínez fue a formular la denuncia y en principio el fiscal lo maltrató. Estimamos que es conocido (el propietario) y por eso sucedió”, indicó.

Al respecto, en diálogo sobre este tema, Martínez mencionó que formalizó la denuncia y espera que se resuelva con rapidez. “Amenazaron a un guardaparque provincial en su área de trabajo y por eso considero que es importante que se conozcan estos temas”, mencionó

En tanto, la investigación de la fiscalía tiene en cuenta la situación. “Hay una parte que es cierta y otra que no. No es por una investigación que están haciendo por los incendios. Eso es lo que el señor quiere transmitir parece. Sí hay una denuncia de una amenaza en una zona rural, eso es cierto”, explicó sin embargo el fiscal Balbastro a El Litoral.

“Estamos investigando. No estamos hablando de ningún incendio provocado. No hay nada de eso, por lo menos que nos conste a todos los que estamos investigando, que son las autoridades policiales también”, mencionó.

“Estamos investigando y lo que hay objetivamente es una denuncia por un entredicho que tuvo con esta persona que le exhibió un arma de fuego. No es poco, pero no tiene que ver con los incendios. Hace tres semanas hubo un incendio y está siendo investigado. La verdad es que no hay todavía ninguna cuestión que nos indique que fue provocado”, aseguró.

La defensa de Martínez se constituirá como querellante esta semana porque buscan que “la causa avance”, indicaron. “Hay una cuestión de fondo que es tan grave como el riesgo de la vida de esta persona, y es la provocación de incendios que está contemplada en el Código Penal y tiene una pena prevista de 3 a 15 años cuando se pone en riesgo la vida de personas”, explicó el abogado Sánchez.

“La cuestión es bastante grave. Hay toda una campaña de concientización para que no se prenda fuego. Si hay una política fiscal acorde a los lineamientos del ejecutivo, esto debe ser prioridad. Debería tomarse el asunto con responsabilidad. Teniendo en cuenta que los fiscales deben actuar con imparcialidad, debe demostrarse que es conocido del posible incendiador. Nos vamos a constituir como querellantes”, cerró.

Cabe recordar que en noviembre comenzó una serie de incendios que fueron sofocados recientemente en la zona mencionada por los denunciantes.

Además, desde septiembre del año pasado, desde el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, el de Seguridad y la Jefatura de Policía se pide a la población extremar los cuidados para evitar incendios de pastizales en todo el territorio correntino.

Ante la presencia de focos ígneos se recuerda que se debe dar aviso de manera inmediata a los Bomberos al 100 o a la Policía al número 911 en el área de la Capital y el área del interior mediante el 101.

(Fuente: El Litoral de Corrientes)