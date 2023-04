Hugo Passalacqua dejó un mensaje para el próximo Gobierno nacional: “Ojo con Misiones, mírennos muy de cerca”

El candidato a gobernador por el Frente Renovador destacó que Misiones se destaca no solo por el crecimiento económico que consiguió a pesar de las deudas históricas que tiene la Nación con la provincia sino por el clima de cordialidad en el que se desarrolla política, lo que contrasta con el “espectáculo dantesco” que ofrece la dirigencia nacional.

El exgobernador y candidato a volver a ocupar ese cargo, Hugo Passalacqua, fue el encargado de cerrar el acto de presentación de la lista de diputados provinciales del Frente Renovador, realizado esta noche en el Centro de Convenciones, en Posadas. Fiel a su identidad de historiador y de docente, destacó la figura de cuatro próceres que, por distintas causas, tuvieron relación directa con Misiones: San Martín, Artigas, Belgrano y Andresito.

Los reconoció como protagonistas de sucesos que se convirtieron en hechos históricos por las consecuencias que tuvieron en el devenir y que se proyectan hasta el presente. Siguiendo esa lógica, recordó la génesis de la renovación como un hecho que provocó cambios profundos de orden social, económico y político en la provincia y por ello lo consideró un hecho de relevancia histórica.

Recordó que el conductor de ese espacio, Carlos Rovira, quien por entonces era gobernador, lo citó a una reunión en la que, según palabras de Passalacqua “dio una clase de fundación política y nos demostró que en el mundo no hay nada más fuerte que una persona con una idea fuerte en la cabeza, porque ese hombre puede cambiar el rumbo del mundo”.

“Nos invitaba a participar de un espacio que todavía no existía… nos conminó a escuchar ‘la profundidad de las voces de los misioneros’. Nos preguntábamos, ¿dónde vamos a entrar en un esquema bipartidista?… pero nos decía que el misionero no estaba conforme con ese esquema de dos partidos, que es rebelde y que estaba buscando cómo canalizar su rebeldía, cómo tomar su destino en sus propias manos. Faltaba alguien que les permitiera liberarse de las ataduras de los armados de Buenos Aires”, rememoró.

“Empezamos cinco gatos locos y fuimos cada vez más. Eso era un acto de fe y de palabra, no teníamos partido, solo por la palabra empeñada de Carlos (Rovira) y la gente le creyó y le sigue creyendo hasta ahora y le cree porque siempre cumple”, enfatizó.

“No estábamos creando un partido sino un ‘movimiento sociocultural político’”, afirmó.

Destacó que ese proyecto político surgido a partir de una “idea fuerza” de Rovira se convirtió en un nuevo modelo político y de gestión que llevó a la provincia a un proceso de crecimiento que la llevó de ser la decimotercera economía del país hace 20 años, a estar “peleando el séptimo puesto” en la actualidad.

Destacó que ese crecimiento se logró a “pese a la injusticia geográfica” que pesa sobre Misiones y a los “olvidos” de los sucesivos gobiernos nacionales. “Lo conseguimos a pesar de que la hidrovía no llega a Misiones, a pesar que seguimos esperando que la autovía llegue hasta Iguazú, a que en la ruta 14 no hicieron ni terceras trochas y que el gasoducto llega a todos lados menos a Misiones”.

En ese punto remarcó la injusticia que implica que regiones como la Patagonia reciban cuantiosos subsidios al combustible y hasta “a la lechuga porque allá no crece” mientras que a Misiones le niegan un subsidio a la energía eléctrica que la compense por la falta de gas natural. “Somos los únicos que no tenemos gasoducto, alcanzó la plata para todos menos para nosotros”, se lamentó.

Remarcó que el “mensaje misionerista” al que resumió con la frase “primero Misiones, segundo Misiones y tercero Misiones”, se fue incorporando cada vez más en la sociedad, especialmente entre los jóvenes, lo que generó un legado que hoy encuentra a su más destacado representante en el diputado Lucas Romero Spinelli, candidato a vicegobernador.

Consideró que para llegar a los más jóvenes resultó fundamental la incorporación de conceptos disruptivos en la educación y la apuesta al futuro que viene haciendo el Gobierno provincial con el impulso a las economías del conocimiento, empezando por una educación orientada a ese modelo de economía y siguiendo por el apoyo al desarrollo de proyectos innovadores y empresas startup.

En ese punto hizo una encendida defensa del Silicon Misiones frente a lo que describió como “ataques y críticas de gente que no está entendiendo por dónde viene la cosa”. “El futuro no existe, hay que hacerlo y con el Silicon estamos construyendo el futuro para Misiones. No sólo fuentes de trabajo sino también transferencia de tecnología a las chacras. Esto va a traer las soluciones que necesitamos para desarrollar a la economía y generar riqueza. Si no la vemos estamos perdidos, nos vamos a caer del mapa”, advirtió.

Finalmente se refirió al escenario de absoluta tranquilidad en el que se desarrolla la política en Misiones y lo comparó con “el espectáculo dantesco que ofrece la dirigencia nacional. Es un escándalo, todos se pelean con todos, da tristeza. Entonces la gente se pregunta, ‘¿cuándo se van a ocupar de nosotros?’. Y no encuentra respuestas entonces se decepciona y aparecen movimientos que canalizan esa decepción”, remarcó.

Consideró que “sin pecar de soberbia” los misioneros “estamos en condiciones de decir que somos ejemplos de orden en este país” y dejó una sugerencia “a quien le toque gobernar el país a partir de fin de año: ‘ojo con Misiones, mírennos bien porque tenemos mucho para mostrar’”.