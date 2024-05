La reconocida modelo Alejandra Maglietti visitó Misiones y pasó por Malbec de Selva en Posadas

Alejandra Maglietti fue una de las invitadas destacadas del evento Malbec de Selva, que se celebró este fin de semana en Posadas.

Maglietti, quien se convirtió en una figura en el evento, expresó su entusiasmo por ser parte de la iniciativa que busca acercar el vino a los misioneros. “La verdad que vengo acompañando a los chicos que están haciendo este evento hace tiempo, somos amigos desde hace muchísimos años, entonces cuando me dijeron de formar parte me puse contenta y, por supuesto, acá estoy”, contó la modelo.

En esta ocasión, Maglietti compartió su pasión por el vino, en particular por el Malbec, y reveló sus preferencias a la hora de elegir un maridaje. “Soy de tomar vino y soy de tomar vino tinto, además. Me gusta mucho el Malbec y también me gusta mucho el Pinot”, confesó.

La modelo también destacó la importancia del vino como elemento social y cultural. “Cuando uno tiene un buen vinito, se presta para que uno se junte con amigos, es motivo siempre de reunión. El vino en compañía es lo mejor”.