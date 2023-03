Gripe aviar: restricciones en la movilización de aves en Argentina

Javier Alarcón, quien está a cargo del Área de Sanidad Animal, explicó que actualmente no se pueden hacer movimientos de aves debido a la Restricción 230 de 2023. Esto se debe a la gripe aviar, una enfermedad exótica que ingresó a través de las aves silvestres migratorias. Alarcón mencionó que hay varios focos en el país, pero en la región de Corrientes-Misiones no tienen influencia aviar.

Radio República – Javier Alarcón

¿Cómo está la situación hoy? ¿No se pueden ingresar pollitos a la provincia?

Javier Alarcón: Hoy por hoy lo que no se puede es realizar movimientos de aves. Eso está nombrado bajo lo que es la Restricción 230 del 2023, en donde no se pueden hacer movimientos de aves generales. No únicamente de los que hay pollitos bebés.

¿Movimientos de aves de ningún tamaño?

JA: Bueno, se van evaluando, a ver, esto es como era el COVID, ¿se acuerdan? Que vamos teniendo situaciones día a día. Lo que estamos haciendo es, vamos trabajando en el transcurso de lo que es esta época, para poder intentar sobrellevar la situación de los diferentes escenarios que vamos teniendo. Eso es lo que hoy por hoy se está haciendo.

¿Y el escenario actual cuál es?

JA: Hoy por hoy, nosotros, Corrientes y Misiones, gracias a Dios, hoy no tenemos influencia aviar en nuestra región. Yo pertenezco al centro regional Corrientes-Misiones. Sí, donde hay influencia aviar es en todo lo que es la parte de Santa Fe, Córdoba, también hay en lo que es la parte de Buenos Aires, Rio Negro. O sea, tenemos varios focos en otros lugares del país, pero hoy por hoy, por suerte, acá en Corrientes-Misiones, no la tenemos.

Pero, digamos, esta situación afortunadamente buena en la región, de todos modos, impide que los productores, insisto, traigan pollitos de otros lugares del país, ¿no?

JA: Sí, sí. Y hoy por hoy no se puede traer. Por eso es que estamos trabajando con varias entidades para tratar de sacar alguna resolución para que podamos hacer este transporte de pollitos y de esa forma ir sobrellevando la situación que tiene sobre todo el pequeño productor y mediano productor de lo que es la parte de feria y de agricultura familiar.

¿Y comercialmente está impactando ya?

JA: No, hoy por hoy nosotros no tuvimos una parte puntual de lo que es el sector comercial. Sí hay un pedido puntual de los diferentes sectores que se está trabajando para que justamente no ocurra eso.

¿Y dónde están los controles?

JA: No, hoy por hoy lo que no se puede hacer, los controles que nosotros vamos haciendo, es en forma conjunta con todas las fuerzas de seguridad. Trabajamos con lo que es Gendarmería, Policía Federal, Policía de la Provincia, y controles nuestros en ruta, que son los del Senado. Ahí lo que se evita, hoy por hoy nuestro sistema no permite emitir ningún tipo de documentación para el traslado de este tipo de aves. Entonces, lo que nosotros buscamos es que no haya el tráfico de aves, ya que no sabemos el origen. Nosotros lo que estamos buscando con esto, es tratar de buscar una trazabilidad desde donde sale hasta dónde viene y cómo distribuimos. Entonces, de esa manera, si hay algún suceso sanitario, ojalá que no lo pase, tener todas las herramientas para poder actuar en consecuencia. Y eso es lo que estamos trabajando hoy.

Javier, ¿y hay gente que intenta burlar esta previsión?

JA: Sí, siempre va a haber. Siempre va a haber. No podemos escaparnos de eso. Lamentablemente hay que tomar mucha conciencia de esto, porque es una situación difícil para el país, para nuestra región, para nuestras provincias. Pero bueno, el tema de que el productor, la productora, las personas tomen conciencia de esta situación es muy importante.

¿Cuán grave es la gripe aviar?

JA: Mire, la gripe aviar antes era una enfermedad exótica en Argentina, cuando ingresó, que ingresó a través de las aves silvestres principalmente migratorias, el ciclo biológico de ello es en la parte silvestre. Saltó a la ave de Traspatio. Las aves de Traspatio son todas las aves que tenemos los gallineros. Gallina, pavo, gallo, pato, ganso. Y después de eso pasó a lo que es la parte comercial. O sea, tenemos en los tres sectores, si usted lo quiere llamar, hoy por hoy la gripe aviar. Y es sumamente patógena para lo que es el ave. Nosotros decimos que tiene la M.M. alta, o sea, tiene alta morbilidad, que es la capacidad que tiene la enfermedad de contagiar, y alta mortalidad o letalidad, que es la capacidad que tiene de matar al ave este virus hoy por hoy. Es tan importante tener en cuenta todo esto que estamos hablando.

Y en el mapa argentino, ¿Cuál es la zona más peligrosa con más casos?

JA: Mira, hoy por hoy tenemos en total 56 casos confirmados de Traspatio. En el sector comercial tenemos 9, en la silvestre tenemos 5. En lo que se refiere a provincia hay 19 en Córdoba, 18 casos en Buenos Aires, 10 en Neuquén, 8 en Santa Fe, 5 en Río Negro, 2 en San Luis, 2 en Chaco, que es lo más cerca que tenemos, 2 en La Pampa, 1 en Jujuy, 1 en Santiago del Estero, 1 en Salta, y en Chubut. Eso es lo que hoy tenemos de lo que es gripe aviar.

Los pollitos que llegan a la región, los que se traen de otros lugares del país, ¿de qué origen, de dónde?

JA: La idea es que siempre se trasladen de lo que nosotros denominamos de bioseguridad a bioseguridad son de granjas comerciales que cumplen con todos los requisitos que nosotros les hicimos para que se pueda hacer ese trabajo. Eso es lo que hoy estamos trabajando para que podamos llevar adelante. Y de esa forma garantizar que vengan sanos.

Javier, entonces, para los consumidores de pollos, digamos, ¿le reiteramos entonces…?

JA: Podemos consumir la carne tranquilamente, todo lo que ya esté faenado, y venga con su trazabilidad como corresponde, se puede consumir el huevo, se puede consumir sin ningún tipo de inconveniente, hoy por hoy, todo lo que tenga la trazabilidad, digamos, que sea en lo que es el marco nuestro de las legislaciones

¿También se supervisa, controla a los gallineros, los corrales?

JA: Sí, hoy por hoy nosotros tenemos ronda de trabajo que se están haciendo a través de los veterinarios locales, a través de los supervisores, también se trabaja en concientización con todas las entidades que estamos trabajando, Ministerio de Salud, Ministerio del Agro, Ministerio de Agricultura Familiar, digamos, con todas las entidades que están trabajando para hacer la concientización necesaria. Pero es un buen laburo que se está haciendo, la verdad, es un muy buen trabajo.