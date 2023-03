Abuso sexual a una joven árbitro en Oberá | “Yo no quiero estar cruzándome con esta persona”

Priscila, es árbitro, a fines del 2022 denunció tras haber sufrido abuso sexual por parte de un colega, la manoseó y la quiso forzar a ingresar a un hotel alojamiento. Hoy en día Priscila tuvo que abandonar su pasión para evitar encontrarse con su abusador en el campo de juego.

Priscila contanos, ¿Qué pasó? Porque es un colega, una persona a la que conocías.

Priscila: Como todos los fines de semana, un domingo salgo de mi jornada, yo estuve dirigiendo ese día en Panambí. Cuando termina nuestra jornada, nosotros tenemos un predio de árbitros, donde después de cada jornada, la terna arbitral se acerca al predio, y bueno, nosotros terminamos nuestra jornada, fuimos al predio, yo le iba a esperar a mi papá, porque mi papá también es árbitro, y él estaba en Mojón ese día. Bueno, como estaba feo el tiempo y llovía mucho, iba a llegar más tarde, entonces yo decidí irme antes de que él venga. Se ofrecieron a traerme dos colegas, pero como ellos viven cerca de la terminal y quedaba del otro lado, literalmente de mi casa, quedaba muy trasmano, le digo que no. Y con este colega, la verdad que siempre hubo mucha confianza, no era la primera vez que me llevaba a mi casa, pero nunca pasó nada. Siempre le tuve mucha confianza y era amigo de mi papá y todo. Bueno, el señor me llevó, cuando salimos del predio, yendo por el centro de Oberá, me dice que le haga el aguante, que iba a comprar una latita de cerveza, y después me acercaba a mi casa. Bueno, le digo, fue, compró cuatro latitas de cerveza. Yo no tomo, el señor me dice que le haga el aguante, porque si se iba a la casa, la señora de él se iba a enojar con él. Bueno, empieza a dar vuelta con el auto, se va por el mirador de Oberá, que queda frente a la axión, me empieza a hablar de su vida. Yo nunca le vi de esa forma ni nada. Quiso empezar a manosearme yo le saco, le digo que me quería ir, y me lleva. Cuando volvíamos, se fue por la avenida Andresito, entró por unas calles ahí por atrás, saliendo por la avenida Italia, y quiso entrar en un hotel de alojamiento. Yo le digo que no quería nada, todo el momento me insistía, y bueno, hasta que después, pegó toda la vuelta por un barrio, por Villa Blanquita, hasta llevarnos a mi casa. Nosotros salimos a eso de las 21:00 aproximadamente del predio de los árbitros y a las doce, casi doce de la noche me terminó dejando en mi casa. Luego de esto, pasa una semana, el señor se acerca a mi casa a pedirme disculpas, porque yo esto lo escribí en el grupo de árbitros y lo hice saber, no di nombre de la persona, pero hice saber lo que había pasado, y el señor se acerca a mi casa. El siguiente fin de semana me pidió disculpas, yo acepté su disculpa, iba a quedar toda ahí, pero qué pasa, después él se toma el trabajo de empezar a llamarle a mi madre para decir que yo estaba mintiendo, que mentía. Entonces decidí hacer la denuncia. En ese momento a él se le apartó de todo lo que es Liga Regional Obereña de Fútbol y de la Asociación de Árbitros de Obrera.

¿Hasta ese momento él estaba en la comisión directiva de la Asociación de Árbitros de Obrera?

Priscila: Sí, sí, también formaba parte de la comisión. Y bueno, se le aparta y la semana pasada se le levantó la sanción de lo que es la Asociación de Árbitros de Oberá. En la Liga Regional Obereña de Fútbol él sigue suspendido, pero en lo que es la Asociación de Árbitros de Oberá a él le levantaron la sanción. A mí nunca me comunicaron, yo me enteré porque fui un viernes a la reunión que nosotros nos juntamos todos los viernes porque se hace la designación de cada cancha para el fin de semana y ahí recién cuando veo la designación que el señor estaba designado recién me enteré.

¿Cómo fue seguir? Porque el 27 de noviembre hubo un cambio, algo que cambió el curso de lo cotidiano para vos.

Priscila: Sí, la verdad que sí. Con decirte que no tuve el apoyo de nadie, creo que te digo todo, literalmente nadie. No tuve apoyo en ningún momento de nadie. Y la verdad que no quiero que vuelva a pasar con nadie y no le deseo tampoco a nadie que pase por esta situación porque es horrible.

Quiero que me recuerdes, ¿en qué momento vos hiciste la denuncia formal?

Priscila: La denuncia informal fue el 6 de diciembre, una semana después de lo que pasó.

¿Sabes cómo fue la situación después de la denuncia? Este hecho ocurrió a fines de noviembre vos haces la denuncia el 6 de diciembre y a partir de eso, más allá de lo que pasaba dentro de la asociación de árbitros y de lo que tiene que ver con el trabajo con la parte profesional, ¿sabes si en algún momento lo citaron a este hombre?

Priscila: Mirá, desconozco eso. Lo único que sé es que, se hizo la denuncia, después se le apartó. Después él vuelve a dirigir y uno tampoco puede estar eligiendo con quién va a tal cancha y a qué cancha va. Si te toca, te toca. Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero estar cruzándome con esta persona. Tampoco quiero que siga dirigiendo. Yo no soy la única chica en el grupo de árbitros y no me gustaría que vuelva a pasar tampoco. Como él volvió, yo decidí dar un paso al costado.

Hablaste con alguna de las colegas que por ahí hayan pasado por la misma situación, ¿algo que te hayan dicho?

Priscila: No, mira, yo hablo con mis colegas, las otras chicas, y la verdad que es la primera vez que pasa algo así.

Y lo otro que pienso, Priscila, escuchándote, ¿terminás dando un paso al costado siendo que este es el sueño de tu vida, tu sueño de chiquita? porque seguiste los pasos de tu papá, ¿no?

Priscila: Sí, sí, tal cual. Pero bueno, fue una última opción, viste, que no me quedó otra que hacer esto porque a mí, uno de los del tribunal de disciplina me dice que no le pueden tener suspendido porque ya pasaron varios días. Igual, esta causa todavía sigue abierta, no se cerró la causa. Y yo a lo que voy es a cómo ellos le pueden levantar la sanción y en la liga sigue suspendido.

¿Seguís sin dar el nombre de esa persona?

Priscila: Sí, sí, sigo sin dar el nombre de la persona.

¿Preferís que seguir sin dar el nombre?

Priscila: Sí, por el momento, sí.

Respecto al acompañamiento por lo que vamos charlando, siento que estuviste muy sola. ¿Qué pasó con el acompañamiento de los colegas? Ya en la justicia vemos que está como un poco ausente acá. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Cómo manejaron la situación tus colegas desde la asociación de árbitros?

Priscila: Bueno, la verdad es que cuando pasó esto, como cualquier otra ocasión, viste, que te escriben todos mensajes, mensajes. Pero ahora la verdad es que estuvieron todos ausentes. No tuve apoyo de nadie, de ningún colega, ni siquiera de la justicia. No tuve apoyo, no tuve ninguna respuesta. La única persona que sí agradezco y que me apoyó desde un principio que pasó esto, fue el presidente de nuestra asociación de árbitros, Juan Rodríguez, que fue la única persona que me apoyó desde un principio.