Misionero De Pista | El arranque de la temporada 2023, en cuenta regresiva

El nivel que ha cobrado el zonal de la categoría es uno de los mejores del país, y los equipos trabajan para brindar un espectáculo imperdible en pista con autos muy bien presentados.

Este fin de semana se correrá la primera del 45º Campeonato Misionero de Pista que fiscaliza la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo, el autódromo Rosamonte de la ciudad de Posadas de 4370 mts será el encargado de abrir el espectáculo de las cinco categorías habilitadas, TCM, Copa Fiat 1.4, TC4000 Misionero, Turismo Pista Clase 1 y Turismo Pista Clase 3. Será bajo la organización del Automóvil Club Misiones (ACM).

Hay altas expectativas con respecto a este arranque de temporada teniendo en cuenta que se viene de dos años anteriores de pleno crecimiento en cantidad de pilotos como en calidad del parque de autos, de esta manera la posibilidad de tener cerca de cien pilotos, en los cuales se esperan a pilotos de Chaco, Corrientes, representante de Encarnación (Paraguay) y diferentes puntos de la provincia de Misiones de los cuales varias anticiparon su presencia. El nivel que ha cobrado el zonal del Misionero de Pista es uno de los mejores del país, así los equipos trabajan para brindar un espectáculo imperdible en pista y autos muy bien presentados.

La actividad tendrá los habituales ensayos de los viernes en los cuales se anunció que serán cronometrados por parte de la FeMAD como una de las grandes novedades, es una posibilidad para tener un parámetro en los tiempos de cara el fin de semana.

Anticipo de grandes novedades en las categorías

En las diferentes categorías se anticipan novedades, en la Copa Fiat 1.4, los tradicionales “fititos” se muestran fuertes en estos tiempos y los protagonistas se animan a afirmar un parque de 25 a 30 autos para este inicio, todo un logro.

En el Turismo Pista Clase 1 es otra de las de mayor presencia de pilotos y sin dudas será un gran atractivo con modelos Fiat Uno y Duna.

En el TC4000 Misionero, estará el campeón Julio César Bananita Benitez con el objetivo de defender el “1” pero se avecinan varios cambios, en las estructuras con la meta del título: “con cambios reglamentarios se va a notar la diferencia de los autos recién comprados, será el caso de Kupski, Kuchaski y Carlos Cabral que debutará con un Torino. Rodriguez Racing con autos que compiten en el Procar B en Buenos Aires”.

“Yo en particular sigo con el mismo auto sin modificaciones. El presupuesto actual no me permite. De todas maneras, vamos a salir a ganar y pensar cada carrera como lo hicimos el 2022” resaltó el piloto campeón nacido de Corrientes.

La categoría presentará el regreso de Pedro Jelen, el piloto de Wanda que regresa es una buena noticia, otro dato es la presencia de los correntinos Fernando Fa y Julio Sanchez que se sumarían, se estiman unos 17 autos adelantaron desde la categoría.

El TCM categorías Independientes también quiere aportar lo suyo, con la intención de contabilizar un total de cerca 10 (diez) pilotos que sería un buen crecimiento tras su debut en la temporada pasada.

En el Turismo Pista Clase 3, la más tecnológica de las disciplina anticipa una temporada brillante como en sus mejores épocas, es que los nombres y la calidad de estructuras, como pilotos (muchos ellos campeones y pilotos de trayectoria) hacen presagiar lo que se vendrá: confirmado la vuelta de estará Iñaki Beitia quien fuera subcampeón 2021 de la categoría y también participa en el Turismo Nacional, Juan Pablo Pastori con el Peralta Competición actual monarca de la Clase 3, Juan Pablo Urrutia, Rafael Morgenstern, desde el norte, quien fuera campeón, Matías Garavano, en Oberá se prepara con todo el Mattive Racing con Valentino Mattive que estará con un Clío, además de Martín Binder, Steffano Bárbaro, Bustos Bautista (actual piloto del TN), el estreno de Eduardo Osteneros desde Eldorado, el Bohn Competición que hará debutar sus nuevas unidades a cargo de Javier Dettiene con un Toyota Etios, Luciano Viana (Clio) y Damián De Lima (Clio).

Por su parte, se espera a Rudi Bundziak acompañado de Adriano Lukoski en una estructura particular en la categoría que asoma como una de las más atractivas.

Tal vez te interese leer: Liga Federal de Básquet | Tokio recibe a Estudiantes buscando la cima de la zona NEA

Inscripciones abiertas para la 1ra fecha

Habilitadas las inscripciones online para la 1ra fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que se disputará este 1 y 2 de abril en el autódromo “Rosamonte” Posadas.

INSCRIPCIONES ONLINE EN EL SITIO WEB Femad Misiones.com.ar (INSCRIPCIONES)

PLAZO PARA INSCRIPCIONES HASTA EL JUEVES (31 DE MARZO) A LAS 14 HS.

Se recomienda se realizar el trámite de inscripción lo antes posible para correspondiente registro. Realizar la inscripción online es parte del reglamento deportivo 2023 como ya ocurriera en temporadas anteriores.

Examen online para pilotos

Sobre “test de pilotos online” desde el sitio web oficial de la entidad fiscalizadora manifestaron que es un “examen sobre reglamento deportivo”.

“Es un método que adoptó la FeMAD, de modo de prueba obligatoria pero no excluyente a cualquier evento que se requiera participar. Esto implementan ante la gran cantidad de pilotos debutantes, algo que está teniendo buena repercusión”, explicaron.

Como primera medida, el piloto deberá darse de alta en el sitio web femad.com.ar para poder realizan el mismo.

Desde el club organizador, el Automóvil Club Misiones indicaron confirmaron el precio de las entradas en Portón 1: isla $1.000 (válido por los dos días y Portón 2: ingreso y boxes $2.000 (válido por los dos días)