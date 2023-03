“Escrito en las estrellas”: la película que lanzó la FIFA de la Selección Argentina campeona del mundo

El film, que se puede ver gratis en la página del ente futbolístico, repasa lo mejor del certamen disputado en Qatar, con imágenes nunca antes vistas del camino de la Albiceleste. Conocé más acá.

Como sucede en cada edición, la FIFA lanzó una película de una hora para revivir lo mejor de lo sucedido en el certamen más importante a nivel selecciones. En esta oportunidad, el protagonismo se lo llevó el equipo dirigido por Lionel Scaloni, con un detallado repaso sobre su camino e imágenes nunca antes vistas.

El film se llama “Escrito en las estrellas” y dura aproximadamente una hora y media. En el mismo se revive lo mejor del Mundial de Qatar 2022, haciendo énfasis en la consagración de la Selección Argentina. Hay imágenes inéditas que se tomaron con cámaras exclusivas de la FIFA a lo largo todo el recorrido de la Albiceleste en el certamen, desde la sorpresa en el debut con Arabia Saudita, los dramáticos cuartos de final ante Países Bajos y la histórica final con Francia.

Por fuera de la Scaloneta, se resalta la asombrosa actuación de Marruecos, el primer africano en llegar a una semifinal de un Mundial y la eliminación de Portugal, con la «despedida» de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo.

