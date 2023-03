Posadas: cómo funcionan los procedimientos de monitoreo y seguridad desde el Centro Integral de Operaciones

La semana pasada, hubo un hecho puntual, que dio aviso al centro de operaciones integrales del 911 en Posadas. El comisario Inspector, Maximiliano Carleti, Licenciado en Seguridad Social y Director del Centro Integral de Operaciones, brindó detalles acerca de cómo se trabaja actualmente dentro de este centro integral.

Radio tupambaé – Maximiliano Carletti

¿Cómo es el procedimiento habitual? ¿Se está monitoreando la ciudad? ¿Cuál es el modus operandi?

Maximiliano Carletti: Bien, nosotros tenemos establecido distintos protocolos o procedimientos para realizar el monitoreo de la ciudad. Tenemos realizado un estudio en cuanto al flujo de tránsito, al movimiento de las masas, eh? Le doy un ejemplo, tenemos o hacemos mayor hincapié al momento del ingreso regreso a la ciudad por el horario. Sabemos que entre las 18:30 y 19:30 el mayor flujo por las avenidas y todos los accesos principales de la ciudad de la gente que llega hacia al centro a trabajar, ese gran desplazamiento. Todos aquellos que transitamos por las avenidas en ese horario sabemos que el movimiento es muy intenso. Entonces intensificamos sin descuidar los demás puntos sobre esos lugares. Y luego comenzamos con las escuelas, a partir de las siete de la mañana a siete menos cuarto, todas las cámaras que tenemos establecido en puntos donde haya establecimientos educativos y luego con la zona comercial y zona bancarias. Cuando el horario es nocturno, el egreso y el regreso de los locales bailables y de esa manera vamos utilizando el servicio. Así también lo hacemos con los barrios, son 900 cámaras que tenemos de seguridad en toda la ciudad, en la zona metropolitana y que demandan una atención importante de los operadores de videovigilancia.

Y habitualmente, ¿Cómo se dice dispone un procedimiento?

MC: Puede ingresar un llamado telefónico que alerta una emergencia de una situación. Esa situación es atendida por un telefonista, una operadora de telefonía, carga el evento dentro del sistema informático. Es allí donde se hace la interacción con el vecino se le pide características, mayores datos, todo lo que se pueda recaudar, que sea importante para poder transmitirle a un móvil policial desde otra área de esta dirección de 911, que es el área de despacho. Son cinco operadores de radio para que sea entendible por la gente que le indican qué móvil tiene que ir al lugar. Y le van diciendo, por ejemplo, pasó tal cosa y un siniestro vial. Ahora de esas llamadas puede surgir que en ese lugar, haya cámara de videovigilancia entonces también se le brinda esa información al móvil. Ahora bien, puede darse la otra situación que el procedimiento se inicia por una observación del operador de videocámara y este el que alerta a la gente de despacho para que envíen un móvil o bien un móvil policial que intervienen una situación y este móvil policial se comunica con el 911, informa que en un determinado lugar hay un evento, hay una circunstancia que atender, se hace la observación por videocámara y se interactúa de esa manera. Así que desde una comunicación radial, desde una situación por videovigilancia o de un llamado telefónico, de las tres maneras se inicia el procedimiento y se va despachando si ambulancia, bombero, defensa Civil inclusive interactuamos con otra fuerza como gendarmería, prefectura en algunos casos, cuando hay emergencias náuticas.

Más allá de las patrullas motorizadas que tienen he leído que también está la patrulla urbana, los muchachos que están con un color celeste que también colabora en esto ¿es así?

MC: Sí, efectivamente. Así se llama Grupo de Acción Preventiva, trabajan de manera infante, quiere decir que están recorriendo a pie, digamos, la zona del micro y del macrocentro. La gente lo va a ver porque están, como característica principal además de una chomba blanca digamos, es la que está destinada para ese tipo de actividad o de modalidad, tienen una boina celeste que la finalidad de eso es que esa boina es celeste para que el vecino sepa que allí hay un policía que está destinado a esa zona. Interactúan con distintas personas que hacen su actividad cotidiana en el microcentro, en el macrocentro, están en contacto directo con los comerciantes, trabajan de manera preventiva, como le decía, y también a través de una metodología que se denomina policía de proximidad, de estar en contacto directo con el vecino para saber, aquella persona tiene alguna actitud sospechosa, cuestiones preventiva que hacen a la función policial de llevarle tranquilidad a los vecinos y a los comerciantes de la zona céntrica.

¿Ellos portan un dispositivo también audiovisual que permite una colaboración con las cámaras?

MC: Ellos están equipados con una bodycam que es una cámara táctica que se conecta o está interconectada con la red de vigilancia y con el 911, sí de manera inalámbrica. Entonces, qué función tiene esa cámara táctica, primero ante la necesidad, porque el dispositivo lo pueden activar ellos desde el lugar o lo podemos activar nosotros desde el 911. Toma, registro fílmico y audio de un determinado procedimiento pero, en el caso que sea necesario, desde el 911 se activa el dispositivo y lo vemos en tiempo real.

¿Es la que tienen los patrulleros también?

MC: Exactamente es la misma tecnología que usan los patrulleros. Los patrulleros tienen una cámara táctica superior, tienen una cámara interior que graba todo lo que es el vehículo, tanto los asientos delanteros como los posteriores que graban con audio y además tiene una cámara en la parte frontal, eso funciona de la misma manera. Cuando nosotros necesitamos establecer una circunstancia determinada de un procedimiento, se descarga la imagen.

Bueno, queremos abordar un tema muy puntual, sin entrar en detalles específicos de investigación. La semana pasada un procedimiento justamente con esta metodología, de personas que estaban en un cajero con actitud sospechosa con varias tarjetas haciendo extracción de dinero, ¿no? ¿Esto se termina a través de una denuncia o las mismas cámaras del banco pueden alertar?

MC: En esta circunstancia en particular, quien alerta de esta situación es un vecino. Entendemos nosotros que estaba esperando para hacer una operación bancaria en el cajero automático por Colón y San Martín, en la zona denominada bancaria, del microcentro, la persona llama al 911 pidió no identificarse, pero señala cuál es la circunstancia. Nosotros tenemos destinado, así como en distintos puntos de la ciudad, en gran parte el microcentro, una cobertura con cámaras de seguridad. Lo que no nos permite, hay una ley provincial de cámaras y ahí hay formas y hay circunstancias en las que nosotros no podemos invadir la privacidad de las personas. Entonces no podemos hacer una observación en el interior del cajero, porque estaríamos invadiendo y vulnerando cierta medida de seguridad tanto bancaria como de privacidad. Entonces se hace una observación a la espera de que estas personas, egresen de ese cajero, pero ya inmediatamente se despacha, quiere decir en nuestra jerga, enviamos, notificamos a la gente del grupo de acción Preventiva, que concurra al lugar porque estaba sucediendo esta circunstancia en particular. También en apoyo se solicitan dos motocicletas de la agrupación motorizada y son ellos quienes intervienen, llegan al lugar con la denuncia y con la visualización de cámaras, hicimos un seguimiento por videocámara y es así como se dice, en principio serían dos personas que estaban realizando operaciones bancarias con un número importante de tarjetas de débito, haciendo extracciones.