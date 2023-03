Para el economista Delio Varela, el próximo gobierno nacional debe bajar el gasto público, no subir la presión impositiva y fortalecer las instituciones

Señaló que actualmente las restricciones en las importaciones son un obstáculo para el crecimiento del país, aunque valoró como positivo el acuerdo de canje de deuda al que llegó el ministro Sergio Massa con los bancos. También, respaldó el pedido de un dólar diferencial para los productos de exportación de la provincia.

Una inflación galopante. Peleas internas en on y off. La escasez de dólares, el SIRA y su impacto negativo en la industria. Esos son algunos de los componentes que formaron una bomba dentro del gobierno de Alberto Fernández, que muchas veces amenazó con explotar arrasando con todo lo que tenía a su alrededor. Si bien la macroeconomía argentina viene dando señales de recuperación con, por ejemplo, un crecimiento sostenido del empleo registrado, en los problemas del día a día persisten, en especial la caída del poder adquisitivo que se acentúa mes a mes.

Con unas elecciones presidenciales en el horizonte, los diferentes precandidatos empiezan a exhibir sus planes económicos que van desde una política de shock, hasta otra de asistencialismo, pasando también por el gradualismo. En ese sentido, el economista y contador misionero Delio Varela marcó tres medidas que, según él, el próximo Gobierno debería tener como prioridad para estabilizar la economía: reducir gasto público, reducir la presión impositiva y fortalecer la instituciones.

“Primero hay que trabajar para bajar el gasto público darle la mayor eficiencia posible. Segundo no se puede trabajar aumentando los ingresos fiscales vía impuestos, porque tenemos récord de presión impositiva y es muy difícil de aumentar sin que se retraiga aún más la actividad económica. Desde el punto de vista de las instituciones, tendríamos ponernos de acuerdo para jerarquizar todas las instituciones. Esto no se logra atacando a los otros poderes el Estado o luchando entre sí, porque de esa manera no vamos a lograr una inversión extranjera que pueda generar más empleo y trabajo de calidad.”, señaló en una entrevista con Misiones Online.

En esa línea, evaluó que hoy el país se encuentra restringido con la posibilidad de crecimiento debido a las restricciones en las importaciones, que sucede a partir de la escases de divisas extranjeras. “Inclusive el relevamiento económico de mercado dice que este año va a haber una caída del 0,8% de continuar las condiciones actuales”, ejemplificó.

Refinanciación de la deuda

El pasado lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó un canje «voluntario» de deuda en pesos por $7,7 billones tras una reunión con los representantes de las principales entidades bancarias.

Para Varela, esta refinanciación tiene “una previsión que lo hace más racional” y le da certezas y tranquilidad a los mercados. “Cada vez que el Gobierno intentaba renovar la deuda, no le hacía más allá de las elecciones y eso generaba una incertidumbre muy grande. Con esta renovación de 7 billones de pesos, le dan la tranquilidad al mercado de que esa deuda ya está renovada”, argumentó.

Zona aduanera especial

Sobre el anunció que hizo el titular de la cartera de Economía, Sergio Massa, sobre un dólar de diferencial para las economías regionales, afirmó que “ruega” que el mismo se concrete para los productos de Misiones y advirtió que hoy la rentabilidad para los exportadores es “muy baja”.

“Los márgenes con lo cual están operando, ya sea maderero, tealero, yerba, mate y tabaco, son muy bajos. Los costos internos prácticamente se han dolarizado y hoy hay una imposibilidad de importar productos al dólar oficia”, sentenció.