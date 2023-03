Amas de casa, un trabajo no remunerado: si tuvieran un ingreso real representarían el 15,9% del PBI

En el Día de la Mujer, Rita Colli, Secretaria adjunta del Sindicatos de Amas de Casa de la República Argentina, comentó sobre el rol de la mujer como ama de casa, un trabajo no remunerado. Hay aproximadamente 2,5 millones de mujeres que se auto perciben amas de casa.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/03/03-08-SantaMariadelasMisiones-Rita-Colli-La-Mujer-Ama-de-casa-trabajo-no-remunerado-8.35.mp3

Santa María de las Misiones – Rita Colli

Hablemos de estas mujeres ama de casas no remuneradas.

Rita Colli: Bueno, hoy es un 8 de marzo que nos encuentra activas, como todos los 8 de marzo. En algunos lugares tenemos muchísimas actividades a partir de nuestra propia institución. Además, nos sumamos a las habituales marchas que el 8 de marzo se realizan en todo el país. Así que estamos muy contentas, muy activas, transitando cuarenta años. Eso es lo que hace un poco nuestra institución. Nosotros estamos con muchos prospectos para este año. Estamos viviendo realmente una época de plenitud de nuestra institución y de nuestra obra social. Y buenos misiones, es un ejemplo cabal de eso, no con el desarrollo que tiene tanto nuestro sindicato como nuestra obra social en esa hermosa provincia. Desde el punto de vista nacional, estamos con muchas actividades y estamos por editar un libro que va a ser poco nuestro acto central nacional, donde vamos a concluir de todo el país, nos pone muy orgullosas recibir cuarenta años de lucha que realmente hemos tenido. No solo los logros propios, como puede ser, por ejemplo, nuestra obra social, sino también haber contribuido y haber dejado en la sociedad argentina y para las mujeres argentinas muchos logros, que tienen que ver con conquistas

Usted nombraba como ha avanzado el sindicato, logros que se han tenido, el reconocimiento ama de casa, que no reconocían como un trabajo, pero falta mucho todavía, falta el reconocimiento a la ama de casa.

RC: Bueno, el sindicato hace 40 años se inició con cuatro banderas. Diríamos que son el salario, jubilación, obra social y sindicato para las amas de casa. Obviamente, eso concretamos, en Misiones tienen la jubilación para amas de casa, pero es una excepción e hija de la lucha del SACRA. Pero a nivel nacional no hay un sistema jubilatorio que permita que una mujer desde su juventud pueda empezar a prever, los años de su vejez y eso nos tiene a nosotras también muy ocupadas. Deudas pendientes hay muchas en materias de prevención de violencia específicamente y acciones concretas vinculadas tanto al plano de la justicia como el de las acciones. Todavía hacen falta muchas más políticas en ese sentido también tenemos un gran orgullo de que se haya sancionado en el Senado, en la Cámara, Diputado, digamos, termina saliendo por diputados, la ley Vigo lo que se conoce como la que establece que el programa médico obligatorio de las obras sociales debe contemplar la atención debe incorporar todas las prestaciones que pueden derivarse de la situaciones de violencia. Y eso es un gran avance porque la población que está contenida en el sistema nacional de obras sociales y este hecho incluye a las obras sociales estatales y al sistema del PAMI también, estamos hablando de casi veinticinco millones de personas que están contenidas en todos esos sistemas de la Seguridad Social que van a estar alcanzados por esta norma y nos parece un logro muy importante. Es algo por lo que veníamos luchando hace muchos años también y además porque las mujeres, en definitiva, yo creo que vale la pena traer unos números a cuenta en todo esto, porque en el año 2020 la dirección de Género e igualdad del ministerio de economia publica un informe que pone blanco sobre negro en la situación en donde se establece cuál es la contribución de las mujeres al producto bruto interno y ¿por qué digo esto? Porque se monetiza por primera vez. Ha habido iniciativas en cuanto a encuestas para cuantificar el tiempo ¿Cuánto es lo que contribuimos las mujeres haciéndonos cargo del cuidado de las tareas domésticas, verdad? Pero esto en ese año se monetiza en un informe que es maravilloso, que justamente establece la contribución de las mujeres. Y la gran sorpresa fue que la participación del trabajo no remunerado, que mayoritariamente es femenino es del 15,9% del PBI, es decir de todo lo que se produce en el país, si uno lo monetiza y lo calcula. Se representó en plata cuatro mil millones de pesos. Es Interesante saber si tanto la industria como el comercio están alrededor del 13% es decir, que si uno tuviera que pagar o si hubiéramos monetizado un ingreso para las mujeres, sería la contribución más importante. Y esto que decimos el 15,9% digamos, en los años de pandemia trepó 21,8%. Es decir, se sumó porque ahí sí se pudo ver cuánto tiempo o qué importante es este trabajo y cuánto lleva realmente. Y por eso entendemos que es una gran deuda, que hay que empezar a trabajar en el sistema, que al menos a las mujeres, que son sólo amas de casa, que no tienen otro ingreso, pueda considerarse un ingreso económico.

Tal vez te interese leer: Distintas propuestas en Misiones que apuestan a garantizar el acceso de las mujeres a la tecnología y las ciencias

Desde el sindicato, según datos oficiales, ¿Cuántas mujeres se perciben amas de casa?

RC: Sí, nosotros tomamos los datos del último censo y cruzándolo con la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, nos revela que hay aproximadamente 2,5 millones de mujeres que se auto perciben amas de casa y así lo han manifestado.

Hay un montón de mujeres con edad jubilatoria que no pudieron completar los treinta años.

RC: Sí, sí, es tremendo, porque además fíjate que hay otro tema que no es solamente quien se percibe o auto percibe o es ama de casa. Ahí tenemos la historia previsional de millones de mujeres incompleta porque las mujeres que estamos dentro del mercado laboral, no siempre podemos completar nuestra historia tradicional. Esta historia laboral de las mujeres si uno trazará una curva de vida laboral de las mujeres vería que en lo que serían los años más activos laboralmente de las mujeres que están dentro del mercado laboral, es decir, que tienen un ingreso económico se produce como un serrucho y estas son las subidas y bajadas, entradas y salidas del mercado laboral por la infinidad de problemáticas que nos atraviesan y que nos tienen siempre como las portadoras de la solución. De hecho, en otro sentido, la propia maternidad, el nacimiento de los hijos implica un retiro momentáneo del mercado laboral. Entonces nuestra historia laboral queda incompleta. Es más, ahora podes tener tres meses más luego de los primeros tres meses, y estos meses te dejan sin sueldos, sin antigüedad, sin aporte jubilatorio. Es decir, es todavía necesario trabajar lo que son las licencias parentales.