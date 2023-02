Uber lanzó una propuesta de $100.000 para taxistas que se registren y manejen en la app: esto opinan los trabajadores del volante de Posadas

La mañana de este jueves se conoció la propuesta del servicio de transporte “Uber” para taxistas que se registren y conduzcan para la app. Conocé lo que opinan los taxistas de Posadas ante esta oferta.

Los taxistas son los primero afectados, o beneficiados, por la proposición que realiza la compañía multinacional. La opinión de los encuestados fue marcada hacia la ilegalidad que presenta Uber en la municipalidad.

“Nosotros le ofrecemos a la gente la tranquilidad, de que están viajando en un vehículo seguro, habilitado, reconocible y es distinto. Me tocó llevar pasajeros que me decían que no se sintieron muy seguros al viajar en Uber”, dijo Lucas Seoane, taxista.

Por otro lado, el caso de Welter trató a la empresa multinacional como una estrategia para generar desocupación. “Es una estrategia de esta plataforma que nos va a traer más desocupación todavía. Si nosotros somos argentinos y queremos seguir flameando la bandera, les pido a los de Uber que se vayan a su país que nosotros vamos a seguir defendiendo la bandera Argentina”, sentenció Víctor Welter.

Por último, los trabajadores pusieron énfasis en la “inseguridad” que presenta la app en cuanto al registro de los conductores y vehículos. “La gente que viaja en Uber, tiene que estar seguro para viajar. Para empezar no tienen seguro para transportar pasajeros como los taxis”, aseguró Nicolás Rojas.

