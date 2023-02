Misiones | Jueves 23 y martes 28, últimas colectas de sangre de febrero

Mañana, 23 de febrero y el 28 de febrero se realizarán las ultimas colectas de sangre del mes de febrero las cuales se encuentran a cargo del Banco de Sangre y Tejidos Biológicos de Misiones.

Dichas jornadas se llevan a cabo con el fin de contar con suficiente stock de hemo componentes sin requerir de donantes dirigidos.

En ese sentido las jornadas de donación será en los siguientes lugares:

23 de febrero – Apóstoles

Iglesia Cita con la Vida López y Planes Nº 255, de 09:00 a 14:00 horas.

28 de febrero – Andrade

Caps Andrade, Calle Belgrano S/N, de 08:00 a 12:00 horas.

¿Quiénes pueden ser donantes de sangre?

Pueden ser donantes de sangre toda persona mayor de 16 años (Entre 16 y 18 con autorización de padres/tutor) hasta 65 años, tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados, pesar más de 50kg, no tener fiebre o no haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días, no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan un riesgo para el receptor.