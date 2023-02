Un misionero trabaja desde Posadas como programador para una empresa española

Desde el Barrio Itaembé Guazú, Matías Solís, trabaja de forma remota como programador de una empresa española. “Como consejo, se puede vivir de esto, yo lo hago hace 10 años”, aseguró Solís.

Su trabajo en la empresa se realiza de forma remota y desde su casa en el barrio posadeño Itaembé Guazú, cumple con sus tareas en España. “Hay muchas maneras de trabajar de forma remota. Yo tengo un horario, es todos los días, tengo un horario desde 6:30 hasta 14:30, donde tengo que estar conectado y trabajando”, comentó el programador.

Para Matías, trabajar desde la comodidad de su hogar es mejor. “Para mí es mucho más cómodo no salir de mi casa. Hay gente que prefiere no estar en su casa; yo la verdad que me siento muy cómodo estar en mi casa”, añadió el joven.

Misiones y su crecimiento en materia de programación

La historia de Matías inició hace bastante tiempo, donde la programación era solo un espacio para pocas personas. En la actualidad, Misiones avanzó en la economía del conocimiento y la programación se volvió bandera en el tema.

“Misiones la verdad que en este sentido está muy bien, me hubiese encantado que fuese así en mis inicios. La verdad que hay miles de posibilidades, cursos, capacitaciones, conectividad, espacios de trabajo. La verdad que es muy lindo lo que se está armando en la provincia” añadió Solís.

Asimismo, el joven programador remarcó el rol en recursos humanos que tiene la tierra colorada. “Hoy en día Misiones tiene una cantidad de materia en recursos humanos y de capacitaciones en inglés, programación e instituciones”, añadió.

Consejos para nuevos programadores

Al tratarse de un método que se encuentra pujante en Misiones y el mundo, genera varias dudas a jóvenes que quieren iniciarse en materia de programación. La principal consulta llega por la posibilidad de vivir de la programación y sostenerse económicamente.

“Como consejo, se puede vivir de esto, yo lo hago hace 10 años. Hoy en día hay gente que te puede ayudar con lo que sea, con una traba en algún algoritmo o algo que ya le pasó a alguien antes. Hay miles de formas, se puede” aseguró Matías.

En cuanto al tiempo, es muy variable en cuanto depende del estudiante. “En cuanto al tiempo, depende de cada uno, de la curva de aprendizaje y el lenguaje de programación que busca aprende. Lo importante es primero aprender a programar, es algo que primero te van a enseñar en las instituciones”, dijo Solís.

Su historia con la programación

Su vínculo a la programación nació desde que era un niño, así también su interés por la computadora y la posibilidad de crear con ella. “Yo arranqué desde que era chico, desde los 10 años. Mi tío llevó una computadora a casa y desde ahí mi vida cambió. No solo era tener las consolas, sino también la computado y ahí empezó a llamar mi atención”, recordó Matías.

Su formación en los sistemas también fue encaminado por su gusto por la informática, dando sus primeros pasos en la materia. “Desde la secundaria sabía qué quería hacer, estudiar algo a fin de sistemas. Me recibí en la Industrial, en la orientación informática, porque siempre me gustó”, inició Solís.

Pero el camino no quedó ahí, sino que siguió sus pasos en una formación superior vinculada a la informática. “Tenía que decidir a dónde estudiar, y con otro compañero descubrimos la facultad de exactas de la UNaM, que tenía un módulo en Apóstoles, entonces fuimos a estudiar allá. En ese momento tenía dos carreras, Analista de Sistemas de computación y Licenciatura en Sistemas”, continúo el programador.

La búsqueda laboral en un tema tan innovador, para esa época, no presentó dificultades ya que pudo conseguir trabajo rápidamente. “Mi primer experiencia laboral, fue un convenio entre la facultad y el Registro Provincial de las Personas; que se llamaba primera identidad digital, donde se armaban las primeras partidas de nacimiento digitales en aquel entonces”, añadió Matías.

La pandemia y cómo afectó a la programación

La pandemia a nivel global provocó que las personas se queden en sus casas y con ello explorar mundos virtuales; la programación fue uno de los más desarrollados. “Desde la pandemia cambió nuestra área, la gente empezó a ver más lo que era la tecnología avanzada; ya sea diseño gráfico, industrial, desarrollo de software. Tuvo un auge desde la cuarentena y la pandemia”, contó Solís.

