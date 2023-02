Posadas | La Facultad de Ciencias Exactas extenderá sus inscripciones hasta el 10 de febrero

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN), de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), señaló que la casa de estudios extenderá sus inscripciones hasta el 10 de febrero. También, contó que esta semana empezaron los cursillos nivelatorios, a fin de introducir a los ingresantes a la vida universitaria.

Asimismo, señaló que los jóvenes que concluyeron sus estudios secundarios en la etapa post pandemia, se encuentran con ansiedad y definiendo su futuro. Por otro lado, indicó que las carreras universitarias requieren de cierta constancia y que desde la institución están para ayudar a los estudiantes a que la misma no se torne en un obstáculo.

De igual manera, contó que entre los niveles de pregrado, grado y posgrado la casa de estudios cuenta con más de 20 carreras en su oferta académica. De este modo, existen carreras de ingenierías, licenciaturas, profesorados, tecnicaturas, posgrados y doctorados. Todas ellas son mencionadas en las redes sociales de la facultad, junto con su información pertinente.

En este sentido, la institución se pone a disposición de la comunidad, para evacuar dudas y consultas, y dar información sobre las inscripciones. Por eso, la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Secretaría de Bienestar Adjuntos representan un rol fundamental, de conectar a las personas que nunca estuvieron en un ambiente académico de tal manera. Asimismo, indicó que para las personas que no son de Posadas, sería muy fácil perderse dentro de la facultad.

Cabe señalar que la preinscripción a cualquier carrera de la casa de estudio, estará disponible hasta este viernes 10 de febrero, de manera online. En este momento, aún no es necesario presentar ningún requisito, ya que la preinscripción solamente requiere los datos del interesado. De esta manera, las personas pueden presentarse en el lugar y elegir la carrera que quieran. También, pueden optar por cualquier carrera de la Escuela de Enfermería, que pertenece académicamente a la FCEQyN.

En esta misma línea, Martí contó que esta semana comenzaron los cursillos de nivelación que, aunque no sean eliminatorias, son importantes para introducir al nuevo estudiante a la comunidad universitaria. No obstante, aseguró que las personas que aún no se preinscribieron no se deben preocupar por no participar de el mismo.

En este marco, el decano recordó a las personas que quizá no cuentan con los recursos necesarios para estudiar, que la UNaM ofrece todas sus carreras de manera gratuita, y cuenta con comedores universitarios gratuitos en distintos lugares de la provincia. Incluso, también ofrece becas de albergue y salud para quienes lo necesiten.

Por otro lado, el decano mencionó que la FCEQyN cuenta con un nuevo sistema universitario, que rige a nivel nacional y se encuentra en su etapa 3.0. El mismo provocará una adaptación a fin de que todos los interesados alcancen a ingresar a la educación pública y gratuita. Por lo tanto, instó a que visiten las redes sociales de la institución, para mantenerse informado.

Expectativas académicas de la Facultad de Ciencias Exactas para el 2023

Martí expuso que, a dos días de comenzar las tareas administrativas, resulta de vital importancia contar con un presupuesto aprobado, lo cual brindará orden al funcionamiento de la unidad académica, con respecto a las contrataciones, nuevos cargos, contrataciones, entre otras cosas. De este modo, tener un marco de referencia económico ayudará al rendimiento académico óptimo.

Tal vez te interese leer: Ciclo lectivo 2023 | ¿Cuánto es el costo de preparar a un estudiante para el inicio de las clases?

Con respecto a la pandemia, contó que las nuevas tecnologías y avances digitales propiciaron las posibilidades de ayudar e impartir conocimiento, a través de la modalidad híbrida, para mejorar la oferta académica provincial y nacional. En este marco, las carreras totalmente a distancia están cerca de ser una realidad, en un proyecto que la UNaM busca ofrecer en un corto plazo de tiempo.

De igual manera, el decano señaló que las carreras son acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, por lo que el proceso resulta complejo y con una gran cantidad de exigencias. Por lo tanto, llevará tiempo que se ponga en marcha esta modalidad a distancia, teniendo en cuenta las carreras mencionadas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior de la Nación, que resultan de vital importancia para la sociedad.

En cuanto al impacto que traerá este modelo a distancia, sostuvo que se trata de un desafío para todos, contemplando aquellas universidades que son más jóvenes que la UNaM, pero de igual cantidad de alumnos, la modalidad no impactará sobre la carrera en sí, sino en las actualizaciones que estas necesitas. «Las carreras históricas en nuestras universidades están en un proceso de discusión, interpelándose por su duración, a comparación de otros países», precisó.

Asimismo, indicó que, aunque propicien la excelencia en la formación académica, se pueden alcanzar cambios para que dejen de durar, algunas, hasta 8 años. También, aseguró que en el ambiente laboral esta cifra significa un número representativo.

Por eso, entre las alternativas se encuentran graduar a los estudiantes en un año particular y luego buscar la especialización en una formación posterior. De este modo, contarían con el título general y se especializarían de acuerdo a su área laboral.

Sin embargo, el decano contó que cada provincia cuenta con leyes provinciales que regulan el ejercicio profesional, aunque una persona se gradúa de ingeniero, por ejemplo, si quiere emigrar deberá colegiarse en otra provincia, que cuenta con otra regulación en cuanto al mercado laboral. «Hay que tratar de hacer que las carreras se acorten, de alguna manera», agregó.

Además, afirmó que no se discute la calidad de los graduados en las universidades nacionales, ni el aporte a la innovación e investigación científica en las diversas áreas que se necesitan. Al respecto, mencionó que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) no cuenta con edificios físicos en muchas ciudades del país, y que Posadas es una de ellas. No obstante, las universidades nacionales brindan estas necesidades, para que los becarios puedan desarrollar su trabajo.

Para terminar, indicó que lo importante es que la UNaM registró un gran crecimiento en su alcance, ofreciendo carreras en distintos lugares de Misiones. De igual manera, esto propicia el anhelo de que la educación pública y gratuita esté un poco más cerca de cada interesado que quiera formarse.