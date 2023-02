Opinión: En Misiones, Juntos por el Cambio es cosa de hombres

La alianza opositora sigue de reuniones para tratar de forzar un consenso y evitar las internas que derivarán indefectiblemente en la ruptura de una asociación política formada con fines puramente electorales. Sorpresivamente, mientras ya comienzan a escucharse reclamos, no se nombran a mujeres en puestos expectantes ni en lugares importantes de toma de decisiones.

La mañana del viernes agitó las aguas en las trincheras de los tres espacios que buscan conformar una alianza electoral para disputarle la gobernación a la Renovación. Uno de los matutinos de la provincia publicó detalles de las negociaciones que se vienen llevando a cabo entre los referentes del radicalismo, el PRO y Activar. La crónica del diario deja al descubierto un problema que invade al espacio y que comienza a agigantarse con el correr de las horas.

Tal como sucede a nivel nacional, la alianza de Juntos por el Cambio en Misiones libró una batalla descomunal en torno a los espacios de poder. Lejos de la agenda de la gente que vive con incertidumbre por los vaivenes económicos derivados de la mala praxis del gobierno de Alberto Fernández, los tres partidos que conforman JxC en la provincia centran toda su atención en las disputas internas para ver quien termina mejor posicionado.

Según el diario Primera Edición, la UCR pondría el candidato a gobernador, pero el PRO y el partido de Ramón Puerta no logran ponerse de acuerdo por la vice gobernación y mucho menos por los lugares en la lista de diputados.

Otra de las grandes disputas se da en torno a las condiciones en las que se desarrollarían las internas. Hay algunos que proponen que la Junta Electoral defina por mayoría y otros por consenso. Cuando se habla de internas, son varios los que quedan con los pelos de punta y se desesperan por llegar al consenso, teniendo en cuenta los antecedentes de judicialización que exhiben los integrantes de la alianza.

En caso de no poder llegar al consenso, se deberá activar el mecanismo para la elección de candidatos mediante internas. Esa situación desnudaría las insalvables diferencias y disputas que se suceden entre los diferentes grupos.

El partido de Ramón Puerta, fiel a su estilo, pretende que la Junta Electoral pueda tomar decisiones por mayoría, algo que la Unión Cívica Radical y el PRO no comparten, ya que sostienen que debe ser mediante el acuerdo de todos los actores. Desde Activar ya dejaron en claro que no firmarán la conformación del frente si no le conceden el pedido al ex gobernador.

Primero los cargos, el resto vamos viendo

La obsesión desmedida por el poder que invade a toda la dirigencia cambiemita en Misiones genera grandes dificultades puertas adentro y más errores que aciertos. En Juntos por el Cambio no se habla de proyecto político, de propuestas y mucho menos se escucha a la gente. La prioridad pasa por ver la forma de llegar a una lista de consenso sin caer en la ruptura interna producto de las ambiciones personales, algo que pareciera estar cada vez más cerca por el endurecimiento de la postura del “puertismo”, que busca a toda costa imponer condiciones. En este escenario, un desdibujado radicalismo, producto del masivo éxodo de dirigentes juveniles, parece conformarse con la candidatura a gobernador de Martín Arjol, delfín del gobernador Gustavo Valdés y acérrimo defensor del “modelo correntino”. Por su parte, el PRO, con un Martín Goerling fortalecido con la bendición de Patricia Bullrich, busca marcar la cancha para no perder espacios.

A estas horas, la discusión de los integrantes de la alianza opositora se centra en la conformación de la lista de diputados provinciales. Los radicales quieren el 3°, 4°, 6° y 7° lugar en la lista de diputados, algo que no tuvo objeciones por parte de los otros dos socios quienes se enfrentaron fuertemente por los lugares 1°, 2°, 4° y 5°.

Ante esta falta de acuerdo y producto del desgaste generado por el tire y afloje de la última reunión, los participantes decidieron retomar las negociaciones en un próximo encuentro que, según trascendidos, podría llevarse a cabo hoy.

Las mujeres pueden esperar

Llama fuertemente la atención la nula participación de las mujeres tanto en las decisiones como en la distribución de lugares relevantes dentro del armado de la alianza opositora. Los participantes de las reuniones que se vienen llevando a cabo son en 100% hombres. Ante este escenario, generó alarma un video difundido por la militante de la Juventud Radical, Camila Lattes. La dirigente juvenil hace un repaso de los datos arrojados por el Censo Nacional recientemente publicado, destacando que Misiones cuenta con más mujeres que hombres dentro de su composición poblacional. En el mismo cuestiona la falta de lugares para las mujeres dentro de la estructura de JxC en Misiones y hace un llamamiento a todas las militantes a reclamar mayor participación, basándose en los datos antes citados.

Como si faltara algo, la alianza cambiemita suma otro foco de conflicto que parece empezar a escalar, las mujeres quieren más participación porque consideran que tienen nulo poder de decisión y se sienten usadas para completar las listas y cumplir con el cupo femenino.

¿Cómo no se van a ir?

Esta praxis parece explicar las razones por las cuales dirigentes del calibre de Germán Ferber, José Luis Pastori, Karen Talavera, Luis Holz, entre otros, decidieron dar el portazo afuera del partido centenario. Si bien aun no se definen los nombres, se habla nuevamente de hijos de la casta para ocupar los lugares del radicalismo. Se repiten nombres de concejales en la lista de diputados y se habla de que encabecen sublemas militantes recién llegados, pero con apellidos reconocidos en la aristocracia posadeña.

Todo este trasfondo produce desconcierto y desconfianza en una generación que busca ocupar los lugares de poder, porque efectivamente son los que ponen la fuerza de trabajo lo que culmina en la acertada decisión de pasar a formar las filas del Frente Renovador que abre la jugada para que se ocupen los espacios en pos de darle soluciones a la gente.