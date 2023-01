El Concejo Deliberante de Eldorado insiste en que se apruebe la ordenanza de alcohol cero en la ciudad

Desde el Concejo deliberante la Capital del Trabajo en la última sesión aprobaron la ordenanza de alcohol cero, pero desde el Ejecutivo del municipio decidieron rechazar. El viceintendente Tucholke fue quien vetó dicha ordenanza el 11 de enero debido a que “estaba mal redactada”.

Daniel González, concejal de Eldorado, señaló que la ordenanza fue tratada durante todo el 2022 y en la última sesión el proyecto fue aprobado por unanimidad. “Los 7 concejales votamos a favor por la vigencia del alcohol 0 pero fue el ejecutivo quien vetó la ordenanza” resaltó.

En ese aspecto, el funcionario explicó que “el Ejecutivo Municipal dijo que nosotros nos apuramos en el proyecto, pero no fue así porque estuvimos un año esperando. No entendemos el sentido del veto porque la ordenanza tuvo la opinión favorable de la gente de tránsito, vialidad y médicos”. El Concejo Deliberante decidió sostener la ordenanza original porque, según lo establecido en la legislación nacional y provincial, no se puede tratar una ordenanza similar dentro del mismo año.