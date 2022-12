En la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Deliberante de Eldorado aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza de Alcohol Cero al Volante. En el recinto estuvieron presentes integrantes de la Asociación Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito.

El proyecto prohíbe la conducción de vehículos de transporte bajo la influencia del alcohol y autoriza al Ejecutivo a elaborar un programa de concientización de “alcoholemia cero”.

La coordinadora provincial de la Asociación Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, Mavi Araujo expresó, “Detrás de estas remeras de estrellas amarillas hay familias destruidas. Hoy los concejales se jugaron e hicieron algo por toda la sociedad para que en la mesa no haya ninguna silla vacía. Me voy contenta porque logramos esto entre todos”.

Seguridad Vial | Las consecuencias del alcohol al volante

Una problemática que continúa latente en la mente de cualquier conductor es el problema del alcohol al volante. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, casi el 38% de los fallecidos en accidentes de tránsito exhibieron algún nivel de alcohol en sangre. El alcohol al volante constituye la primera causa de muerte de jóvenes menores de 35 años, y la tercera entre los mayores de esa edad, afectando con gravedad a más de 120.000 personas por año solo en Argentina.

El licenciado en Criminalística, Fernando Zacarías, consideró que una de las posibles soluciones es estandarizar las legislaciones que ponen límite al contenido de alcohol en sangre. “Cuando se está acá se permite una graduación de alcohol, si se va a Garupá hay otro permitido, y en Mar del Plata hay otro. Hace ya un año está en Diputados un proyecto de ley que está intentando que haya alcohol cero en todo el país”, comentó.

Los principales afectados por el consumo de alcohol al volante, como se mencionó, son los jóvenes, que están más predispuestos a arriesgarse y sacar provecho de los cambios producidos por las primeras experiencias con el alcohol. “El desinhibirse lleva a tomar decisiones que no se toman generalmente, pero otra cosa es cuando se está al volante. Ahí se toman decisiones incorrectas, y las consecuencias son diferentes porque se tienen tiempos de reacción diferentes. Las distancias se ven disminuidas, el ángulo de visión se empieza a achicar”, explicó.

“Por ahí los jóvenes lo que no saben es que las consecuencias, a la hora de tener un siniestro y tener alcohol en sangre, son gravísimas, no solo por los daños materiales sino también por cuestiones penales, civiles, y administrativas. Hay personas que no manejan nunca más en su vida”, agregó. Las consecuencias psicológicas que un evento de tal magnitud deja también pueden causar un daño irreparable en la psiquis del responsable.

Más allá de las legislaciones que se puedan aprobar y poner en práctica, Zacarías manifestó que el compromiso último recae siempre en los mismos conductores. “No podemos poner un control de tránsito en cada esquina. Hay que educarse y saber que si se sale con un grupo de amigos, uno no tiene que tomar, y que si se sale solo más aún”, señaló.

Fuente: Eldopolis