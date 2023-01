VeranoenMisiones | Desde el Hospital Escuela brindan recomendaciones a la población para evitar cuadros de deshidratación

Ante las altas temperaturas que se vienen registrando, desde el Servicio de Clínica Médica del Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan a la población sobre algunas medidas a tener en cuenta. Señalan que el grupo de riesgo está integrado principalmente por los adultos mayores.

En este sentido, la Responsable del mencionado Servicio, doctora Alejandra Schmid dio a conocer algunas recomendaciones “ante las altas temperatura que estamos teniendo, el consejo sería usar ropas frescas, de colores claros, no exponerse al sol, en horarios picos de temperatura, que sería entre las 10 y 16 horas, tratar de evitar la exposición al sol, buscar la sombra, mantenerse hidratados bebiendo agua”.

Al tiempo que agregó datos sobre la realización de actividad física y altas temperaturas “evitar realizar actividades intensas, extremas, estamos teniendo internaciones por deshidratación, sumados a otros cuadros o relacionados con la realización de la actividad intensa no habitual”.

Asimismo, agregó “la hidratación será recomendada en relación a las patologías de base del paciente, por lo que la consulta a un médico clínico, con una evaluación anual mínima, es fundamental, para tener conocimiento del estado de salud en el que nos encontramos y tomar las medidas indicadas según edad y sexo”.

A ello, precisó que las personas mayores presentan pérdidas insensibles de líquidos, es decir, que “tienen disminuida la sensibilidad de la sed, por lo que la hidratación tiene que ser a pesar de eso, hay que observar la lengua y las mucosas, éstas deben estar húmedas, la orina no debe estar concentrada y no disminuir en cantidad, al presionar la piel no deben permanecer pliegues en la misma”.

Finalmente, insistió en la importancia de tomar medidas para evitar la deshidratación, ya que la pérdida de demasiado líquido del cuerpo puede traer problemas en la salud, muchos de estos con requerimiento de internación.