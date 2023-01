Bebe Contepomi se despidió de TN y El Trece con unas sentidas palabras

El periodista confirmó su salida de Artear a través de sus redes sociales. “Mil gracias a los músicos del mundo, especialmente a los músicos y músicas argentinas”, escribió el comunicador en su posteo.

Tras 30 años de trabajo, el periodista y conductor Bebe Contepomi deja las señales de Artear, eltrece y TN. Este miércoles el propio comunicador acudió a sus redes sociales para despedirse de su ciclo estrella, La Viola, con unas sentidas palabras que rápidamente encontraron eco en toda la comunidad artística y entre los seguidores del programa.

«Ciclo cumplido, una vida entera cumplida. Después de 30 años termino mi ciclo en TN y Canal 13. Fueron 25 años haciendo La Viola. En Artear me hice de grandes y mejores amigos. Más de la mitad de mi vida estuve con una familia que me acompañó en mi crecimiento personal y laboral. Mil gracias los músicos del mundo, especialmente a los músicos y las músicas de argentinas. Siempre intenté que muestren su música sin juzgar. Me hice amigo de muchos de ellos. Viví cosas increíbles y únicas. Trate de darle espacio a todos y todas. Aguante la música argentina y La Viola en TN que tanto la difundió. Son muchos nombres para nombrar, pero todos saben quienes fueron mis aliados, mis mentores, mis compañeros del canal, a los músicos y a ustedes, que me veían en las pantallas… y principalmente a mi familia.», escribió Contepomi.

“Lo mejor para vos, Bebe querido”, escribió el cantante de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari, como respuesta al posteo de Carlos “Bebe” Contepomi. Rápidamente, artistas, managers y seguidores del icónico periodista musical se sumaron a saludarlo. “Mil anécdotas juntos en 25 años. Gracias por tanto! Lo mejor está por venir amigo!”, sumó Fernando Szereszevsky, actual manager de Juanse y ex de Charly García e Illya Kuryaki and the Valderramas.

EL FUTURO LLEGÓ HACE RATO, TODO UN PALO YA LO VES ❤️ pic.twitter.com/u2rto1g6Qe — Bebe Contepomi (@BebeMusicTW) January 17, 2023



Los rumores sobre una salida complicada de las señales televisivas donde llevaba casi 30 años trabajando surgieron en la emisión del pasado 9 de enero en Intrusos. En el programa comentaron que el también conductor radial había enviado una carta documento por «cifras astronómicas» que supuestamente ascendían a 150 millones de pesos o tres millones de dólares.