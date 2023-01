Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa | Guarino y Colazo identificaron a los acusados en la escena del crimen y Milanesi se fue sin declarar

Continúa el juicio oral por el crimen de Fernando Báez sosa. Este mediodía declaró Juan Pedro Guarino, uno de los rugbiers sobreseídos e identificó a los imputados. Ahora, declara Tomás Colazo, el famoso rugbier “número 11”.

Este lunes, en los Tribunales de Dolores, se realiza la decimoprimera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Durante esta jornada declaró Juan Pedro Guarino, en tanto Alejo Milanesi se retiró de la sala de los Tribunales de Dolores y se espera que no brinde testimonio. Ambos presenciaron todo lo ocurrido aquella madrugada: cuando sacaron al grupo del boliche, cuando los imputados se fueron a la quinta y cuando fueron arrestados.

Además de ellos, se presentó a declarar Tomás Colazo (el famoso rugbier “número 11″). El joven identificó a Ciro y Luciano Pertossi, Máximo Thomsen y Ayrton Viollaz cuando le mostraron las grabaciones del ataque ocurrido aquel 18 de enero de 2020.

Este lunes por la tarde se espera que declaren también las madres de Máximo Thomsen y Blas Cinalli.

-Me acerco y me muevo en forma de medialuna en la zona de la pelea, me quedé parado mirando para todos lados, se escuchaban gritos. Recuerdo tener cerca a Máximo Thomsen y a Ciro (Pertossi). Había gritos por todos lados no sabía qué hacer. En un momento vi a alguien en el piso y ahí le pongo el brazo a Máximo en el pecho y lo tiro para atrás, yo no soy de pelearme, lo hice con intención de que no se pelee más. Hice eso y me miró, pero no puedo recordar si continuó. No recuerdo si pegaron, no estoy seguro, no vi bien.