Crimen de Fernando Báez Sosa | Declaró uno de los rugbiers sobreseídos y complicó aún más a los imputados: “Imaginé que iban a pelear de vuelta, ya lo habían hecho otras veces”

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa entra en su etapa final. Después de diez audiencias y 74 testigos, la tercera semana del debate comenzó con las declaraciones de los dos jóvenes que fueron sobreseídos en la causa, y las madres de dos de los ocho imputados.

Cerca de las 12 del mediodía, comenzó a declarar Juan Pedro Guarino, primer testigo de la jornada citado por la defensa de Fernando Báez Sosa y uno de los rugbiers sobreseídos por el crimen.

“Que yo me acuerde, nos levantamos tarde porque el día anterior habíamos salido y había mucha gente en Le Brique, por lo que no pudimos salir. Igual nos acostamos tarde, así que nos levantamos tarde y fuimos a la playa. De ahí volvimos a la casa, nos cambiamos, nos bañamos, nos preparamos y yo he hablado con una compañera de colegio, que hacían una previa. Entonces los invité a los chicos”, dijo.

“Fuimos a esa previa, ya habíamos comprado las entradas para Le Brique. Ellas iban a ir a Pueblo Límite que me habían invitado pero como tenía la entrada fuimos a Le Brique. Estaba igual que la noche anterior: muy lleno de gente. Me acuerdo que yo esperé a entrar y como no lo veia posible dije: “Me voy”, hasta que pudimos entrar por alguna puerta. Despues fue normal la noche, no me acuerdo cuánto estuvimos hasta que yo estaba parado en las escaleras de la pista de abajo”.

Luego, continuó: “Veo que cerca mío, en la barra, están Maximo Thomsen y Matías Benicelli discutiendo con uno dos chicos. Después me entero que fue porque les habían tirado un vaso, no sé. Después de eso hay una avalancha de gente, me caigo a la pista y se hace una ronda gigante y veo como estan sacado a a Máximo y a los otros del boliche. Ahí pensé: “No me voy a quedar solo, a mi nadie me saca” y me voy”.Fernando Burlando ingresa a la audiencia de hoy.

Sin embargo, Guarino dijo que se enteró de que la discusión se trataba de una bebida derramada “por los medios” y aseguró que “no” lo habló con sus compañeros.

Sobre el momento en que Thomsen y otros son echados del boliche, relató: “Vi un poco y después caí en la pista. Cuando me levante ya se los estaban llevando, no sé si ellos habían decidido salir. No vi cómo los sacaban, vi videos después. Yo Salgo por decisión propia. Un poco mas tarde que ellos… A mí nadie me saca”.

“Salgo y veo a mi izquierda que Luciano Pertossi se estaba peleando con otro chico. Él cruza y voy a ver cómo estaba él. Me acuerdo que en una parrilla en diagonal, con unos bancos lo siento, y le pregunto como estaba. En eso viene Ciro Pertossi y luego escucho gritos a mi derecha, Luciano y Ciro se levantan y se van. Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Por lo que yo miro, veo a todos los otros los perdí y veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso que después me entero de quien era. Me lo entero al otro día y cuando vi eso no lo podía creer me enojé muchísimo y me fui”.

Luego, explicó por qué se fue: “Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado otras veces. Yo había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar yo me iba a volver de la vacaciones, por eso digo que no lo podía creer”.

Sobre otras agresiones protagonizadas por los acusados, dijo “no tenían nada de diferente, nunca me gustó” que se le pelearan, “nunca lo pude creer”. Sin embargo, ante la pregunta de Burlando, aseguró que no vio ningún golpe que le hayan dado a Fernando, pero dijo que “sintió vergüenza” al verlos entrar en una nueva pelea. Luego, afirmó que si se peleaban en Zárate “podía irse a su casa”, en Villa Gesell, “no”.

Sobre el momento posterior al crimen, “No los encuentro, ellos me encuentran llegando a la esquina, que luego los detiene la Policía en un supermercado… Yo iba caminando, los detuvo la Policía y como yo no había participado, seguí caminando. Seguía sin creer lo que estaba pasando, seguía enojado entonces no vi muchos”.

“¿Escuchaste algún festejo posterior al asesinato de Fernando?”, preguntó Burlando.

“No, iba como en la mía tratando de procesar todos esto, que se habían peleado. Yo ya había hablado con mi mamá y mi novia”, respondió.

“¿Estás enemistado con ellos?”, siguió el abogado.

“No sé si enemistado, pero intenté cortar todo tipo de relación. Pude hacerlo cuando salí” del penal de Dolores, respondió. “No con todos tenía una amistad íntima. Tenia mas amistad con Ciro y Luciano Pertossi”, siguió. De Máximo Thomsen dijo que jugaban juntos al rugby y que algunas veces, “nos juntábamos en alguna juntada. A Blas Cinalli lo conozco por lo mismo y porque iba a la misma escuela”.

Tras estas palabras, se proyecta un video en la sala, imágenes de la Avenida 3 de Villa Gesell, donde se ubica Le Brique. Guarino es invitado a señalar en la pantalla con un puntero ante preguntas de Burlando. Señala el lugar donde podría haber ocurrido la pelea “Supongo que fue acá”, apuntó.

Y luego explica: “Luciano cruza la calle y acá adentro -señala el restaurant Cipriany- hay unos bancos con unas meses y lo siento. Estaba exaltado porque se había peleado. No recuerdo cómo estaba vestido”.

Fuente: Infobae