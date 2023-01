La revitalizante fuerza de la juventud

La creciente presencia de jóvenes en espacios trascendentales del Gobierno de Misiones es el fiel reflejo de la importancia que revisten para un proyecto político que atiende el presente sin dejar de pensar en el futuro.

Asimismo, la incorporación de actores de los más variados ámbitos de la sociedad permite el desarrollo de políticas públicas con una visión integral pensando en todos los misioneros sin distinción.

En la obra “Education for democratic citizenship”, las politólogas norteamericanas Roberta Sigel y Marilyn Hoskin sostienen que “la participación es toda acción que busca afectar positivamente la calidad de la vida pública en una sociedad democrática que defiende los derechos humanos. Es la influencia que ejerce una persona o un grupo de personas en la comunidad. Se trata de una actividad política y social visible”.

Esta participación requiere que la persona se vea a sí misma como actor social y sienta que puede ser un miembro activo de la comunidad. Es decir, lo opuesto a la indiferencia y el aislamiento. Supone una identificación con lo público, expresada en acciones cotidianas, en las que la persona se compromete constructivamente con una causa que afecta y preocupa a la comunidad e interviene junto con otros en la búsqueda de soluciones.

Participar, entonces, es actuar con la idea de generar transformaciones por el bien común y defensa de la sociedad. La búsqueda de nuevas respuestas y de una realidad mejor es lo que motiva a la persona a participar. Sólo la participación en beneficio de la comunidad y de sus intereses garantiza un verdadero compromiso democrático.

En la actualidad, es recurrente escuchar hablar de la importancia de la participación de los jóvenes en política. Más del 50% de la población mundial tiene menos de 30 años, pero apenas el 2% de los legisladores elegidos en todo el planeta son menores de 30 años. A finales del año 2016, la ONU lanzó una campaña mundial llamada “Not Too Young To Run” (No demasiado joven para ser candidato) a partir de una iniciativa nacida en Nigeria, donde la edad para votar es 18, pero para la postulación para un cargo electivo puede ser recién a partir de los 30 años.

Es normal escuchar que alguien muy joven tiene poca preparación y que por su falta de experiencia no sería un candidato idóneo para un cargo público. Pero, por otro lado, muchos dirán también que los jóvenes pueden aportar ideas frescas y mejores prácticas a la política.

A nivel global se observa una marcada tendencia a la desconexión de los jóvenes respecto de la política convencional. Muchos de ellos prefieren el activismo, la defensa de ciertas causas sociales, el voluntariado, pero no militar directamente en un partido político. En la mayoría de los casos, este fenómeno se atribuye al alto nivel de desconfianza en los partidos o a la política en general.

La profesora de la Universidad de Valladolid Almudena Moreno ha hablado sobre el acto de la transición a la participación social y política y de la construcción del concepto de ciudadanía en los jóvenes. Moreno sostiene que “el joven se transforma en adulto convirtiéndose también en ciudadano de pleno derecho y para ello debe verse involucrado en los diferentes ámbitos de participación”.

En este sentido, las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental. La disponibilidad de un mayor número de herramientas online y redes sociales han tenido gran relevancia en el refuerza de la participación política y el activismo de los jóvenes.

Los jóvenes del Frente Renovador y las nuevas realidades

En la sesión extraordinaria celebrada en la Cámara de Representantes de la Provincia el 10 de diciembre pasado, el Ing. Carlos Rovira remarcó que el principal escollo que tiene la política de todo el mundo, de todos los partidos políticos, es la participación de la juventud, una cuestión muy difícil de resolver y que representa un activo muy importante en la configuración de las sociedades.

En aquella oportunidad, el Conductor de la Renovación destacó que ningún espacio político del país ha asignado tanta importancia y sentido estratégico a los jóvenes. Al mismo tiempo, consideró a la juventud como la nueva paridad de estos tiempos y que ha nacido con una fuerza inusitada, bien ganada.

Cierto es que los jóvenes representan casi el 50% de la población en Misiones, y dada la importancia que revisten dentro de la estructura de las sociedades actuales, el proyecto político que enarbola las banderas del Misionerismo les ha abierto y asegurado un espacio, no con un criterio electoral como suele darse en otras fuerzas, sino con el convencimiento de que la inteligencia y la creatividad que pueden aportar los jóvenes de hoy son el principal activo para impulsar la nueva economía basada en la incorporación de las nuevas tecnologías.

Con gran claridad y capacidad para la lectura de los escenarios de un mundo que se reconfigura constantemente siguiendo el ritmo frenético de las constantes actualizaciones tecnológicas, Rovira explicó que todo este proceso de incorporación constante de los jóvenes a la Renovación “va adelantando la amalgama que debe haber entre la experiencia de quienes han transido ya el camino, han dado su aporte con su cuota de seriedad, de tranquilidad, de serenidad que se necesita. Pero al lado, debe estar ese dinamismo, esa fuerza impulsora, ese fuego que poseen las chicas y los chicos jóvenes con la mentalidad abierta a las nuevas tecnologías, los nuevos pensamientos”,

La fórmula renovadora de Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli es la síntesis perfecta de todo lo que el Conductor de la Renovación explicó e interpretó de los tiempos que vivimos.

El joven diputado provincial Romero Spinelli es una de las caras de la juventud renovadora y una de las grandes apariciones en la política provincial. La cantidad de pergaminos académicos que acumula Lucas en sus poco más de 30 años demuestra el nivel de compromiso con el conocimiento y la mejora continua de esta nueva generación de dirigentes, para luego ser volcados a la sociedad y que redunden en beneficios para todos. El candidato a vice gobernador por la Renovación es Contador Público y acumula unos cuantos diplomados y cursos de posgrado entre los que se destacan uno en economía, uno en smarts cities y otro en comunicación política.

La Renovación, con la visión estratégica y la orientación vocacional y motivacional de Carlos Rovira, que supo germinar la semilla del interés por el conocimiento en los jóvenes, ha logrado un inusitado grado de participación juvenil que no se logra vislumbrar en otros espacios ni en otras provincias.

Son varios los chicos y chicas jóvenes que ya forman parte de la estructura del Gobierno y han empezado a trazar un surco que dinamiza, revitaliza y oxigena la política en Misiones. Paula Franco, Karen Fiege, Yamila Ruiz, Anazul Centeno, Fernando Meza, Sebastián Macías, Fernando Santacruz, Rudi Bundziak, Milton Astroza son tan sólo algunos de los nombres que aportan esa necesaria cuota de juventud que se complementa de manera armónica con la experiencia de quienes que vienen trazando hace años el camino de la transformación de la provincia.

Participación ciudadana

Otro fenómeno tangible en la política misionera generado por la impronta del Frente Renovador es la incesante adhesión de los más diversos sectores que integran la sociedad. Las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno provincial han despertado el interés de actores de diferentes ámbitos que buscan involucrarse en este proceso transformador. La lógica renovadora no entiende de impedimentos ni limitantes a la hora de la participación, tal es así que abre las puertas a todos aquellos hombres y mujeres con ganas de aportar nuevas ideas para mejorar la calidad de vida de todos los misioneros. Aquí también son varios los nombres que podemos citar como ejemplo: la actual diputada provincial Sonia Rojas Decut, una destacada figura del sector educativo que se incorporó hace muy poco para brindar sus aportes; el arquitecto, empresario del sector industrial y ex Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas Sergio Bresiski, que actualmente es el Director General de Arquitectura de la Provincia; la emprendedora Carolina Butvilofsky creadora de Sedami, un emprendimiento vinculado a la cría de gusanos de seda; el ex golfista Daniel “Colo” Vancsik, actual concejal de la ciudad de Posadas, entre otros.

Con total certeza, se puede afirmar que uno de los grandes atractivos de la Renovación que seduce e invita a la participación ciudadana es la determinante decisión impulsada desde la conducción del espacio de mantenerse siempre fuera de la grieta, ocupándose pura y exclusivamente de la resolución de los problemas de la ciudadanía y la defensa inclaudicable de los intereses de todos los misioneros ante la Nación.

Agenda joven

La semana pasada el Gobernador Herrera Ahuad, cumpliendo con lo anunciado en su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias de la Cámara de Representantes el 1° de mayo del año pasado, mediante el Decreto Nº 1822/22 puso en marcha el “Programa de Fomento de la Producción y el Empleo Joven Misionero”.

Se trata de una medida de gran impacto y vital importancia para los jóvenes misioneros. El programa contiene un amplio paquete de medidas de incentivo que buscan fortalecer y generar nuevas inversiones y actividades existentes en áreas estratégicas de la economía: industria del conocimiento, turismo y gastronomía.

También favorecerá la innovación tecnológica en la producción agropecuaria, fundamental para seguir fortaleciendo el arraigo de los jóvenes en las chacras misioneras que antes debían migrar hacia las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades laborales.

Aquellos proyectos que participen del programa podrán acceder a distintos beneficios, como créditos a tasa subsidiada, bonificaciones en la tarifa eléctrica, o aportes no reintegrables por hasta el 50% de la masa salarial de los nuevos empleos creados.

El decreto recientemente firmado por el Gobernador también crea una Unidad de Evaluación de Proyectos, que estará compuesta por representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Ministerio del Agro y la Producción, el Ministerio de Industria, el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), el Fondo de Crédito Misiones y la Agencia de Desarrollo de Misiones (ADEMI). Cada una de estas entidades serán canales habilitados para dar inicio a la postulación de aquellos emprendimientos que deseen participar en la iniciativa.

El “Programa de Fomento de la Producción y el Empleo Joven Misionero” es la más contundente respuesta al desafío que tiene el Gobierno de la Provincia de generar el contexto adecuado para que todos los jóvenes misioneros cuenten con oportunidades de desarrollo e inclusión laboral, y se puedan incorporar a la matriz productiva para seguir potenciando el crecimiento económico que se viene registrando en Misiones durante los últimos años.