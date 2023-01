La orquídea “Lionel Messi” tiene certificación oficial y el misionero que la nombró busca llegar al astro argentino para entregarsela

El misionero "guardián de las orquídeas" que nombró a un espécimen único como "Lionel Messi" recibió en los últimos días el certificado oficial e internacional que registra tanto a la planta como al nombre. Ahora, comienza la odisea para tratar de llegar a entregársela "en manos" al mejor jugador del mundo.

La orquídea “Lionel Messi”, única en el mundo, tiene certificación oficial e internacional y el misionero que la nombró busca llegar al astro argentino para entregársela. El oruideólogo Leandro Martínez, ya le había comentado a Misiones Online sobre el registro de este espécimen el pasado mes de diciembre, después del campeonato mundial de Argentina.

En las últimas horas, el certificado oficial, llegó desde Inglaterra y la planta, única en el mundo, quedó registrada con el nombre del mejor jugador del mundo.

«Con esta certificación se comprueba que realmente la planta existe y es única, ya llegó a la Argentina y bueno, en poco en pocos días se hace oficial realmente el nombre Lionel Messi, como homenaje a a este ejemplar», comenzó diciendo Leandro.

Desde el laboratorio donde cuida y siembra estas plantas, el orquideólogo contó como se creó esta idea: «En el año 2018 empezó la parte de la siembra, de la fecundación. Después se sembró y bueno, como ven atrás. Pasaron por un período de 16 horas de luz por ocho horas de oscuridad. Esto es lo que hace que la planta simbolice lo que se encuentra en la naturaleza con un poquito más de grado de luz, para que puedan evolucionar, ya que son muy lentas», indicó.

Agregó ademas: «Te quiero contar también otra linda noticia que justo el día que a mí me llega la certificación a la noche, a los pocos minutos mi hermano me manda un mensaje, osea me hace un videíto y me dijo mirá, no sabés con quién estoy. Estoy con el socio del concuñado de Messi y él le va a hacer llegar el video y le va a hacer llegar la orquídea» contó.

Asimismo contó que estaba esperando esta certificación para poder hacerla llegar al jugador. «La certifica con una copia, con una copia de la fotografía y la planta. Hacerle llegar esto al capitan, pero no sabía cómo. Esta persona le va a hacer llegar a la hermana de Antonella, los videos, la foto y ella le va a compartir a Antonella y bueno, y ahí vemos cómo sigue» contó.

Por otro lado, comentó que existe otro gran problema y que tiene que ver con la comercialización de este espécimen: «Digamos que todos los coleccionistas del país, del mundo quieren la planta, pero en mi caso yo no puedo dársela, salvo que él (Messi) quiera reproducirla para comercializar».

A esto último agregó que «es única en el mundo y al no haber otros, solo él lo va a tener, ahí estamos ahora con otro dilema que está surgiendo, ja».

Por último señaló que «apenas tenga novedad, seguramente la va a estar compartiendo, ya fueron parte de esta gran difusión, ojalá que si yo sueño que sí, y es esperar el momento como lo hizo Messi, esperó su momento y nos trajo la Copa. Ya está en este momento y le vamos a entregar en mano en lo posible al capitán», cerró Leandro.