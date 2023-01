Misioneros varados en Camboriú: seis horas bajo el sol, pasajeros con diarrea y una insólita justificación de la  coordinadora  

Luego de que trascendiera que un contingente de turistas misioneros quedó varado en Camboriú por una deuda en el lugar en que se alojaron, una víctima dio detalles de las irregularidades de la encargada del viaje y por qué detuvieron al colectivo en el que regresaban.

De acuerdo a lo que contaron las víctimas, la empresa que ellos contactaron para realizar su viaje hacia Brasil se llama “viajes Especiales Bauti” y utilizan un micro particular que se llama o que al menos está ploteado cómo “viajes y turismo”. No obstante, revelaron que la misma “guía turística” continúa ofreciendo excursiones hacia el país vecino que saldría el 21 de enero desde Posadas.

«Le hizo una engañifa al encargado del Hotel, no pasó su tarjeta y le dijo que iría hasta Florianopolis a retirar el efectivo”, explicó.

En este sentido, la mujer manifestó que al momento de retirarse del hotel, la coordinadora quiso engañar al encargado del mismo diciendo que irían a Florianopolis a retirar el dinero para pagar, pero este la siguió y se dio cuenta que el micro no se dirigía allí. En ese momento llamó a la policía.

Además, contó que desde el principio del viaje tuvieron desacuerdos con la coordinadora, debido a que la misma se equivocó en la fecha de salida y había prometido un Hotel 4 estrellas en la Avenida Brasil de Camboriú, lo cual no ocurrió. De este modo, una parte del grupo se alojó en la zona sur de la ciudad, mientras que otras personas tuvieron que alojarse en un departamento.

Asimismo, a una familia la ubicaron en una casa en la que faltaban camas y a pesar de los reclamos, la coordinadora no respondió. “Dormían en el piso, como podían”, precisó la víctima. Además, aseguró que durante el viaje de regreso no se percataron que el colectivo fuera perseguido por la Policía Militar. Al momento de la detención, la coordinadora explicó que los detuvieron porque faltaban objetos de una casa, como una cafetera eléctrica y toallas, pero no especificó que fuera del hotel.

De este modo, luego de que detuvieron a la coordinadora, la mujer aseguró que el grupo empezó a padecer la situación, ya que quedaron durante 6 horas debajo del sol, esperando que la mujer salga de la comisaría. Cabe señalar que, dentro del grupo, había personas mayores de edad y un joven en silla de ruedas, que debía realizarse un tratamiento con sonda cada 4 horas. “Había personas descompuestas, contagiadas con un virus que les provocó fiebre y diarrea”, agregó.

También, la víctima señaló que la mujer siguió insistiendo con la idea de que la detención fue por la falta de objetos. Incluso, cuando una profesora de portugués del grupo tomó el papel de traductora, le pidió que continúe con su versión. Además, en cercanías de la frontera internacional, el colectivo se quedó sin combustible y también tuvieron problemas en migraciones: “Había una persona de más y faltaba un documento, que luego apareció”, contó. En ese momento, dos personas se enfrentaron en la parte superior del colectivo.

Para terminar, la mujer aseguró que hace dos días que están viajando, de regreso a Misiones.