Juicio por Fernando Báez Sosa: “Los vi varias veces pelear en grupo y siempre eran mayoría, son asesinos y unos cobardes”

Pablo Ventura declaró en la tercera jornada del juicio. Dijo que no sabe quién lo incriminó falsamente a horas del asesinato, aunque en un chat había apuntado contra Lucas Pertossi. “Son asesinos y unos cobardes”, dijo su padre.

«En Zárate, los vi pelear en grupo varias veces en salidas de boliches. Siempre, en grupo de personas. Tres, cuatro, cinco, contra uno, o dos personas… Siempre eran mayoría», contó Pablo Ventura, el remero acusado falsamente por el crimen de Fernando Báez Sosa, en referencia al grupo de rugbiers acusado por la salvaje golpiza a la salida de un boliche en Villa Gesell.

El testimonio del joven se dio en la tercera jornada del juicio y sostiene uno de los argumentos de la acusación: que el ataque contra Fernando Báez Sosa no habría fue un hecho aislado, sino que lo imputados habían actuado de la misma manera en hechos previos.

El abogado querellante, Fernando Burlando, le pidió que amplíe su testimonio sobre las peleas previas en las que estuvieron involucrados los acusados.

«He visto la situación, pero no vi bien a la persona con la que tenían altercado. Yo salía del boliche y estaba una vez Lucas Pertossi a la salida queriéndose pelear con alguien», detalló.

«El comentario en mi ciudad era que siempre eran problemáticos y que les gustaba pelearse», agregó. Al ser consultado sobre el concepto que tiene sobre los acusados, respondió: «La verdad que parece cualquier cosa».

​Por último, negó que alguna vez le haya pegado a alguno de los imputados, tras la pregunta del abogado de los rugbiers Hugo Tomei.

La falsa acusación y el chat

Ventura estuvo tres días detenido en el inicio de la investigación, luego de que uno de los rugbiers -no fue identificado en la causa- lo incriminara. El joven recordó esta mañana cómo fue su detención.

«Estaba en mi casa (de Zárate). Era sábado por la tarde. Me vinieron a buscar de la Policía, me llevaron a la DDI de Campana. No estaba esposado ni nada. Me incautaron el celular», relató Pablo Ventura sobre el momento de su detención.

«Después me dijeron que como tenía que ir a Gesell por un asesinato me esposaban. Cuando llegué, yo preguntaba por qué estaba ahí. Yo no estaba enterado», agregó.

«Ahí me dijeron que era imputado como principal culpable de lo que había sucedido. Después estuve cuatro días incomunicado. El lunes me llevaron a declarar todo tapado. Me encontré con mi abogado y declaré. Antes, la asistente de la fiscal me dijo de qué se me culpaba porque alguien me había nombrado. Yo estaba ahí porque alguien me había inculpado, eso me dijeron», explicó.

Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando, le preguntó si sabe el motivo por el cual quedó involucrado en el expediente. «Porque alguien me nombró, nunca supe quién fue. Ni en el expediente dice quién fue», explica Pablo, a pesar de que en un chat había apuntado contra Lucas Pertossi.

En el comienzo de su declaración, Pablo Ventura (24) aclaró que no conoce a ninguno de los imputados: «Con ellos nunca tuve ningún tipo de trata, sólo de vista, nunca una relación de amistad con ninguno». Ante la consulta del fiscal Juan Manuel Dávila sobre si alguna vez tuvo problemas con alguno de los rugbiers, el remero contestó: «Con uno nos miramos bastante mal, con Lucas Pertossi, simplemente eso. Porque una vez me enteré que habló mal de mí y nada más».

En la audiencia, además, le mostraron a Pablo Ventura le muestran el chat que tuvo con un amigo antes de que le sacaran el celular en Campana. En esa charla, le dice que cree que alguno de los Pertossi lo nombró y, por eso, lo llevan «al bardo que se mandaron en Gesell».

«Te juro que se la pego», le dice Ventura al amigo en esa conversación. Y agrega: «Si me nombró alguno fue Pertossi para hacerse el gracioso».

​Si bien no dio el nombre de pila, se presume que hacía referencia a Lucas Pertossi, con el que antes contó que tenía una mala relación.

El testimonio del padre: «Son asesinos»

José María Ventura, padre del remero incriminado falsamente, dijo que su hijo «estaba desesperado por gritar su inocencia porque se estaba cometiendo una injusticia».

Remarcó que la detención de Pablo les «cambió la vida» y cuestionó: «Lo detienen y nunca supimos quién lo nombro, la famosa foja 38. Le causaron dato a él y a nosotros».

«Después de lo que pasó en Gesell, Pablo no quería salir. En un momento pensamos en poner un psicólogo. De a poco fue saliendo, comenzó a remar, a encontrarse con sus amigos… la vida nos cambió», agregó.

«Empezamos a pensar por qué tanta cizaña. Aparte de bronca, a mi hijo lo que le tenían estas personas era envidia, porque son distintos», lanzó.

«Yo no soy de faltar el respeto, nunca jamás han escuchado un insulto mío, ni en el peor de los momentos. Pero después de la barbaridad que hicieron, para mí son asesinos. Hicieron un acto de cobardía total. Nombrar a un inocente, querer involucrarlo… Y cuando digo a todos, digo a todos, a diez, no a ocho, porque los que están libres (Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi) estaban cuando nombraron a mi hijo y son unos cobardes», expresó José María Ventura sobre los acusados y los dos sobreseídos.