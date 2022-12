Presupuesto Participativo: 11 proyectos barriales resultaron ganadores y serán llevados a cabo en Posadas

Este miércoles por la tarde, en el Parque Temático de la Navidad, 11 de 180 propuestas presentadas por vecinos de toda la ciudad, resultaron beneficiadas dentro del Presupuesto Participativo y serán implementadas en distintos barrios de la capital misionera. En el acto, participó el intendente Leonardo Stellato, junto al vicegobernador Carlos Arce, entre otras autoridades.

En este sentido, Misiones Online se hizo presente en el Parque de la Navidad y dialogó con el intendente posadeño, Leonardo Stellato, quien se mostró muy a gusto con los resultados de la séptima edición de la votación de proyectos del Presupuesto Participativo.

“Realmente, el vecino ha participado para elegir el proyecto ganador en las delegaciones que le compete a cada uno de sus barrios. De esos once proyectos, seguramente comenzaremos a iniciar los trámites para la contratación a partir de los primeros días del año 2023, para que podamos concretar las obras en este año que ya se avecina”, comentó.

El intendente de Posadas aseguró que “para nosotros es un desafío año a año que el vecino nos va poniendo. Esto nos va marcando el camino de lo que necesitan en su barrio y nosotros no solamente consideramos a los proyectos ganadores, sino también a aquellos que no han sido electos por la cantidad de votos, pero que demuestran una necesidad en cada barrio, por una cuestión de que el vecino ya lo ha planteado”.

“Creo que es conveniente esa información que nos brinda el vecino para nosotros considerarla”, afirmó.

De igual manera, señaló que “la gestión siguiente también deberá tratar de ir concretando obras que ya el vecino nos marcó con la participación de presupuesto”.

Finalmente, indicó que la meta para el 2023 “es la permanente comunicación con el vecino, la cercanía con el vecino conocer bien el terreno, el lugar, el barrio, las observaciones que nos hacen reconocerlas para resolver la problemática que todavía está pendiente de solución y apostar siempre al diálogo, porque de eso se trata en estos temas estar siempre comunicados para ir priorizando seguramente aquellas necesidades que sean más urgente y que puedan seguramente cumplirse en el corto plazo”.

Otro de los que pudo dialogar con Misiones Online, pero en la previa al evento, fue el secretario de Planificación Estratégica y Territorial, Diego Paredes, quien se mostró ansioso por ver cuáles fueron los proyectos más votados por los vecinos.

“Hemos superado los 22.100 votos, lo cual una satisfacción importante porque es un equipo de veinte personas que hemos hecho una territorialidad y más de 500 talleres en los barrios. Es bueno que el vecino cada vez se apropia más de esta herramienta que es presupuesto participativo y nos obliga a hacer las obras”, comentó.

“Creo que estos números son representativos del apoyo que tiene la gestión del trabajo que se viene haciendo a diferentes frentes, y como digo, no son proyectos ganadores, sino que son obras que tienen un interés común de la mayor cantidad de vecinos”, señaló Paredes.

Entre las obras más solicitadas, Paredes destacó el caso de las plazas, en sus diferentes modalidades (saludable, de juegos para niños, para adultos mayores), solicitudes de iluminación en diferentes barrios, infraestructura de asfalto y playones deportivos, entre otros.

“La verdad es que se tiene el apoyo de los vecinos y ver la satisfacción de la gente cuando disfruta este espacio es lo más importante”, completó.

Por último, la Coordinadora de Presupuesto Participativo, Thamara Ramos, también pasó por el micrófono de Misiones Online y se pronunció acerca del camino recorrido junto a los vecinos en este 2022.

“Estuvimos más de veinte días con la votación en los diferentes barrios, con los distintos referentes, asistiendo al vecino”, comentó.

“La pandemia generó mucho malestar, no al vecino, no poder salir a la calle, disfrutar del espacio público, de las plazas, de no poder realizar actividades deportivas. Toda esta cuestión de la valoración de lo que es el espacio público atrajo mucho al vecino en la presentación de nuevos proyectos y nuevas ideas para una ciudad en crecimiento sustentable e inclusiva”, explicó Ramos.

“Todas estas ideas estuvieron sobre la mesa y nosotros venimos trabajando desde marzo con talleres, ideas en toda la ciudad. Hicimos más de cien talleres de ideas, se presentaron más de 250 referentes en toda la ciudad. Eso nos impactó un montón porque las comisiones vecinales con la pandemia se desarticulan bastante. Ahora que se abrió toda la comisión, se volvieron a formarse, movió a formar comisiones, nueva gente nueva, jóvenes”, reveló.

Finalmente, y pensando en el 2023, Ramos explicó que “estamos con la ejecución de todas las obras del 2020 y 2021”.

“Pensamos que va a ser un año muy movido, ya que se van a seguir ejecutando las demás obras de este 2022, entonces se va a hacer una retroalimentación bastante activa. Los vecinos están viendo que los proyectos que proponen, ya están realizándose y eso les motiva más a seguir llamando o no al equipo de presupuesto, a ver cómo presentan un proyecto”, completó.