“Messi es muy amable, muy atento y humilde”, contó la azafata misionera que viajó con la Selección Argentina tras consagrarse campeones del mundo

La Selección Argentina se consagró Campeón del Mundo en Qatar tras 36 años de espera; esto generó una gran alegría en todo el país que desde el pasado domingo no para de festejar junto con los jugadores de la scaloneta. Sin embargo, hubo una misionera que logró el sueño de todo argentino: conocer a todos los jugadores y levantar la tan ansiada Copa del Mundo.

Betiana Zaine, es una azafata oriunda de la localidad de Oberá que tuvo el privilegio de viajar en el regreso triunfal del seleccionado argentino al país, en el vuelo de Aerolíneas Argentinas. Y como era de esperar, no desaprovechó la oportunidad para retratar el mágico momento.

“Todavía no caigo, estoy muy orgullosa por haber estado en el vuelo que trajo la copa del mundo a nuestra tierra”, expresó la misionera en diálogo con Misiones Online.

Zaine contó que tras enterarse que viajaría con la Selección no logró conciliar el sueño en toda la noche debido a la emoción: “Fue un momento muy tranquilo, estaban relajados, contentos, cantaban”, recordó.

Si bien, quienes se encontraban en el vuelo no “querían molestar” a los jugadores, la admiración fue más fuerte y no se contuvieron a pedirle una foto, no solo a Lionel Messi, sino a todos los jugadores.

“Messi es muy amable y muy atento”, contó Zaine tras recordar el momento en que el mejor jugador de la historia no tuvo ningún inconveniente en sacarse una foto con todos en el avión.

“Lio es distinto, es una persona tan grande pero tan sencilla y tiene tanta humildad y empatía, a mí me produjo muchos nervios acercarme, pero él es muy simpático y amable”, agregó.

