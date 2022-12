Periodista de la TV Pública trató de «desclasados» a los jugadores de la Selección por no ir a Casa Rosada

El comentario fue realizado en el programa Desiguales que se trasmite en la televisión estatal y generó mal estar en las redes sociales.” La gran mayoría de los futbolistas profesionales son unos desclasados”, indicó uno de los panelistas.

Un periodista de la TV Pública trató de «desclasados» a los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol, reciente campeona mundial en Qatar.

En el programa Desiguales que se trasmite en la televisión estatal, el panelista Nicolás Fiorentino dijo que «la gran mayoría de los futbolistas profesionales son unos desclasados». La crítica surgió por la negativa de los futbolistas de ir a Casa Rosada para celebrar le obtención del mayor título del fútbol mundial.

“Son jugadores a los que nosotros les pedimos que compitan a la más alta élite del fútbol y terminan siendo son unos desclasados. Son personas que pierden el sentido de pertenencia en una cuestión de la despolitización, no en cuestión espiritual”, manifestó al aire el periodista.

En las redes sociales causó mal estar entre los usuarios la palabra del comunicador, a quien criticaron por sus palabras.

Según el programa en cuestión, hay una supuesta postura en la selección en la que se le estaría dando lecciones sobre lo que no hay qué hacer.

En tanto, el filósofo Darío Sztajnszrajber dijo que “el fútbol no deja de ser un evento popular pero es transideológico”. “Querer politizar al fútbol como que es la representación política por otros medios, no alcanza”, evaluó. “Partidizar el fútbol es una pelotu… No alcanza. Partidizarlo es lo peor”, aportó en disidencia.

Críticas en las redes sociales