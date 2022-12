El Soberbio | Acosa y amenaza con fotos de armas de fuego a su ex: “Voy a hacer de tu vida un infierno y prenderte fuego a vos y toda tu familia”

Una joven de 18 años denunció por violencia de género y amenazas a su ex concubino de 35 en la localidad de El Soberbio. La relación habría iniciado cuando la joven era adolescente. El acusado está desaparecido.

Una relación que se inició cuando la joven era apenas una adolescente, concluyó con una grave denuncia por violencia de género y amenazas con arma de fuego. Desde la Justicia ordenaron la detención del acusado pero su paradero es una incógnita.

Según informaron fuentes policiales consultadas, la joven de 18 años se acercó a la Comisaría de la Mujer de la citada localidad de El Soberbio y relató que la relación con el acusado inició dos años y seis meses atrás.

La chica junto a César Antonio D.L. (35) convivían bajo el mismo techo pero por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas por parte del acusado, la relación se tornaba agresiva e inclusive, la víctima era agredida físicamente.

El pasado lunes 5 de diciembre, la joven se fue del domicilio del denunciado, llevándose consigo únicamente sus pertenencias personales, allí comenzó el calvario. Su ex pareja, vía Whatsapp, insistía en retomar la relación y ante la negativa, se hizo presente en el domicilio de su madre.

Siempre según la denuncia policial, la víctima contó que el hombre la acosa telefónicamente desde diferentes números y por si fuera poco, creó varias cuentas de Facebook para amenazarla por todas las vías posibles.

El último mensaje que recibió la mujer fue escalofriante: su ex pareja le envió una fotografía vía Whatsapp empuñando un arma de fuego y expresando que “Ya me vas a conocer, no te voy a dejar tranquila, voy a hacer de tu vida un infierno, si me denuncias va ser peor”. Agregó que compraría 10 litros de nafta y le prendería fuego a ella y toda su familia.

Tal vez te puede interesar leer: Puerto Rico: capturaron a un hombre que atacó y lesionó gravemente con un cuchillo a una mujer policía

Con la colaboración del personal de la División Comando Radioeléctrico de la Policía de Misiones, los uniformados se trasladaron al domicilio de César Antonio D.L. en Paraje Lapacho, sobre ruta Provincial 13 kilómetro 18, a los fines de proceder con su detención.

Los padres del violento manifestaron que el hombre había salido en horas del mediodía y que no habría regresado hasta la víspera, desconociendo su paradero actual.

Asimismo, se desplegó un amplio operativo modo infante en la zona de Paraje Lapacho a los fines de proceder a la aprehensión del hombre en cuestión, pero tras entrevistas con distintos vecinos, no pudieron obtener un resultado positivo.

Interviene el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente.

🔴 Un joven falleció aplastado tras volcar con un tractor en Puerto Esperanza https://t.co/6dSKLVdR04 — misionesonline.net (@misionesonline) December 16, 2022