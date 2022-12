Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del partido ante Croacia: “De Paul y Di María están disponibles para jugar y eso nos deja tranquilos”

A un día del choque clave con los balcánicos por semifinales, el entrenador albiceleste habló en conferencia de prensa. Enterate todos los detalles de las palabras de Lionel Scaloni.

El entrenador Lionel Scaloni elogió a Croacia en el inicio de la conferencia de prensa. “Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipo. Juegan como lo que son. Un gran grupo, un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles. Y las comparaciones con el Mundial anterior no corresponden. Es un partido diferente. Será complicado”.

En cuanto a las polémicas del partido frente a Países Bajos, el dt dijo: “El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar. El fútbol es esto. Hay momentos donde el partido se puede poner difícil, con discusiones. Hay un árbitro para impartir justicia… Hay que sacar el tabú de que somos esto. Nosotros sabemos perder y ganar”.

Luego, agrego: “Perdimos el primer partido con Arabia y nos fuimos calladitos al hotel a seguir preparando lo que venía. Ganamos la Copa América de Brasil y se dio la imagen más linda de deportividad que se pudo ver, con Neymar, Messi, Paredes y otros jugadores sentados en la escalera del Maracaná. No compro esa de que no sabemos ganar. Hay que desterrarlo porque tenemos orgullo. Ese tema hay que zanjarlo. Respetamos profundamente a Holanda, a Croacia y a todos los rivales. Es una impronta que tenemos nosotros”.

Por otro lado, se refirió a Messi. “De Leo no me sorprende porque lo conozco. Siempre fue así. No es mérito de este cuerpo técnico. Siempre fue igual, un ganador. Y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidian. Estamos contentos”.

Acerca del partido de mañana, dejó un mensaje al hincha y dio su visión que tiene de Croacia. “La ilusión es la de todos los argentinos. Este equipo juega para ellos, para sus familiares, para la gente. Estamos eternamente agradecido del hincha, que hizo un esfuerzo bárbaro para estar acá. Esperamos dar el máximo y después el tiempo dirá lo que pasará en estos partidos. Respecto a Croacia, tiene una manera de jugar y no la va a cambiar. No es defensiva ni ofensiva. Juega siempre igual y realmente bien. Tiene muy buenos jugadores y es un equipo con una tradición futbolística enorme. Esperamos un partido muy difícil”.

En cuanto al estado físico de Rodrigo De Paul y Ángel Di María, Scaloni señaló que “después del partido hicimos recuperación, ayer no hicimos mucho en el campo de juego sino nos centramos en reuniones y hoy tendremos un panorama un poco más claro de cómo están ellos. En principio están disponibles y eso nos deja tranquilos. Sí es verdad que tenemos que valorar la disponibilidad de minutos de cada uno, eso lo decidiremos. Entiendo que ambos están en condiciones”.

Scaloni también habló del esquema que podría utilizar ante Croacia. “Tenemos una manera de jugar marcada, más allá de los recaudos que podemos tomar después por el rival. Hablamos con los jugadores, debatimos y compartimos las sensaciones sobre cómo jugar. Pero nuestra manera va a ser la misma. A cada momento del partido intentaremos decidir bien y estar a la altura”.

“Lo preparamos de la misma manera que contra Holanda, Australia y Polonia. Venimos jugando partidos importantes desde que perdimos con Arabia y no cambia la sensación de que lo que viene es trascendental. Todo el mundo sabe que es un partido del fútbol, que intentaremos dar el máximo, que a veces la suerte nos puede dar la espalda, pero que si hacemos las cosas bien tenemos grandes chances. Hay que tomarlo con naturalidad”, agregó.

Nicolás Tagliafico: “Cumplimos el primer objetivo de quedar dentro de los cuatro mejores”

Además del director técnico de la Albiceleste, el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico, brindó sus palabras en la previa del partido ante Croacia en el cuál será titular.

En primer lugar, el defensor argentino expresó su alegría por llegar a las semis del Mundial. “Sensaciones positivas, estar entre los cuatro mejores, pero nos quedan desafíos por cumplir. De principios muy felices, pero pensando en lo que viene. Sabemos que tiene jugadores de mucha calidad. En el mediocampo con muy buen pie. Un poco un mix de lo que pueden llegar a hacer, pueden centrar y llegar bien al área. Con nuestras armas vamos a tratar de lastimarlos”.

En ese aspecto, recordó aquel partido de Argentina frente a Croacia en el Mundial de Rusia 2018 y aseveró que “mañana va a ser un partido diferente al que se dio en 2018. Igualmente, sabemos a qué nos enfrentamos, estamos en semifinales. Argentina es un equipo que sabe sufrir y ya lo supo demostrar ante Australia y Países Bajos.

Asimismo, expuso que “con el apoyo de todos vamos para el mismo lado para intentar seguir cumpliendo sueños con Messi al lado. Tener a Messi nos motiva, nosotros encantados de que sea nuestro capitán”. A su vez, se refirió al arquero de la Selección y a una posible definición por penales. “Tenemos confianza en Dibu pero no estamos tranquilos porque los penales no se pueden practicar. En un campo de juego no son lo mismo. Pero sabemos que (Dibu) está ahí y nos puede ayudar”.

Por último, Nicolás Tagliafico elogió al equipo: “Es una virtud de esta Selección poder jugar con distintos esquemas”.

🇫🇷 Francia a semifinales: Les Bleus le ganaron a Inglaterra 2-1 y se enfrentarán a Marruecos el próximo miércoles a las 16. Para ese momento ya sabremos si Argentina pasó a la final. https://t.co/i0aK9tQPkX — misionesonline.net (@misionesonline) December 10, 2022

FUENTE: TyC Sports.