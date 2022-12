Escándalo en la Cámara de Diputados: la oposición y el oficialismo se trenzaron a los gritos

Este viernes se vivió una fuerte situación de tensión que terminó en escándalo en la Cámara de Diputados con gritos e insultos frente al estrado de la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau. Legisladores de Juntos Por el Cambio reclamaron el uso de la palabra y se enfrentaron con diputadas del oficialismo indignadas por el accionar de la oposición.

A pesar de que el Frente de Todos logró reunir el quorum necesario para comenzar la sesión, la oposición acusó que la misma era nula pues se consiguió después de las tres prorrogas reglamentarias. Moreau buscaba dar inicio a la sesión con la palabra de la diputada Blanca Osuna cuando los legisladores de Juntos por el Cambio fueron hasta el estrado a argumentar la nulidad del quorum.

Si bien diputados como Cristian Ritondo comenzaron a gritarle a Moreau desde sus bancas, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Waldo Wolff y Fernando Iglesias del PRO fueron hasta el estrado de la presidenta y comenzaron los gritos. En respuesta, diputadas del Frente de Todos también se dirigieron al estrado y respondieron contra los legisladores opositores gritándoles que eran «violentos».

Entre los gritos, Moreau insistió en que no iba a darle la palabra a nadie «hasta que no se sentaran». Incluso, se dirigió directamente a algunos de los diputados de la oposición, reclamandole a Wolff «que no le grite» y a Pablo Torello del PRO que «baje el dedito».