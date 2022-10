Condenan a 14 años de prisión al acusado por el crimen de Adrián Nicolás González en Eldorado

Mateo Ezequiel González (24 años), fue condenado –en juicio abreviado- a 14 años y 6 meses de prisión como autor penalmente responsable del homicidio de Adrián Nicolás González (25 años), hecho acontecido en la madrugada del 25 de diciembre de 2020 en Eldorado.

Adrián González fue atacado sin motivos aparente por el ahora condenado en la zona de Puerto Linares (cerca del arroyo Elena). La víctima sufrió una herida punzo cortante en el tronco abdominal y una lesión en la cabeza, lo que provocaron la muerte.

Horas de después del crimen, Mateo Ezequiel González fue detenido por la Policía. Durante el allanamiento a su vivienda, los uniformados secuestraron un machete, que habría sido utilizado POR el homicida para perpetrar el ataque.

Antes del inicio del juicio oral en el Tribunal Penal 2 de Eldorado, el encartado aceptó la culpabilidad del hecho, a través de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado y recibirá una pena de 14 años y seis meses de prisión por el delito de “homicidio simple en calidad de autor”.

La propuesta de abreviar el debate y en monto de la pena fue formulada por la Fiscalía, a cargo de Federico Rodríguez, siendo el Tribunal el que deberá homologar dicho acuerdo judicial.

Familiares y allegados a la víctima, se movilizaron frente a la sede judicial para pedir “justicia por Nicolás” y la identificación de él o los culpables del asesinato.

Idalina Silvero, la mamá de Nicolás, había expresado en una de las marchas que se llevaron a cabo en Eldorado para pedir «justica por Nicolás». «Hoy me tocó a mí, mañana puede ser cualquiera. Me sacaron una parte de mi vida, no recuperaré a mi hijo pero quiero que los responsables paguen. ¡Justicia!. Exijo justicia y que al autor le den cadena perpetua», en declaraciones formuladas a la emisora local, Radio Stop de Eldorado.

Agregó que “Nicolás era un chico muy divertido y no tenía problemas con nadie”, al tiempo que manifestó que a las 18:30 horas del 24 de diciembre vio por última vez con vida a su hijo.

Dijo que luego a las 1:04 del (del 25 de diciembre); “me envió el último audio que decía feliz Navidad mami”, recordó la madre del joven asesinado.