Misiones | Prisión perpetua para Guillermo Esteche por el crimen de Irma Ferreyra Da Rocha

Los Magistrados Viviana Kukla, Ángel Dejesús Cardozo y César Antonio Yaya, condenaron a la pena de prisión perpetua a Guillermo Esteche, por ser autor penalmente responsable del crimen de Irma Ferreyra Da Rocha, en diciembre de 2016.

El tribunal resolvió condenar por unanimidad a Guillermo Esteche por ser autor penalmente responsable del delito de «abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte» a la pena de prisión perpetua.

El Tribunal Penal Uno condenó a Guillermo Alejandro Esteche (34) a la pena de prisión perpetua, luego de haber sido hallado culpable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”, dispuesto en el artículo 119 segundo párrafo en función del 124 del Código Penal Argentino.

La octava y última jornada del debate oral que ventiló el expediente por el crimen de la mujer de 47 años inició pasadas las 8:30 horas de este lunes y concluyó pasadas las 12:30. Tanto la Fiscalía como la defensa expusieron sus alegatos por más de una hora y media.

El fiscal Martín Alejandro Rau se basó en las acusaciones por las cuales la causa fue elevada a juicio y solicitó incorporar la agravante de femicidio. Por su parte, el defensor Edgardo Cabrera pidió la absolución de Esteche por el beneficio de la duda, asegurando que no existieron pruebas físicas que lo coloquen al hombre en el lugar y hora de los hechos.

La causa de la muerte de Irma Ferreyra Da Rocha de 47 años, ocurrida en diciembre de 2016 fue establecida como multicausal, siendo la lesión más grave la perforación pulmonar y el hemotórax masivo que evolucionaron a un shock hipovolémico con su consecuente hipotensión arterial, braquicardia y asistolia.

El único acusado en la causa era Guillermo Alejandro Esteche (34), imputado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”.

Crimen de Irma Ferreyra Da Rocha | “Fue el muchacho del lavadero sobre la Avenida de Las Américas”

Efectivos de la Policía de Misiones que fueron citados para una de las jornadas de audiencias del debate llevado a cabo en el edificio sobre calle La Rioja casi Rivadavia aportaron datos claves.

El primero de ellos fue el oficial Marcelo Rodolfo De Asis, quien recordó que aquella madrugada, entre las 00:45 y las 1:30, recibió un llamado telefónico desde el barrio Villa Bonita de Garupá, a raíz de que habría una persona lesionada en el lugar.

“La mujer estaba acostada contra un muro, se quejaba de mucho dolor, me entreviste con ella y me dijo que se llamaba Irma Da Rocha. Volvimos a llamar a la ambulancia y la trasladaron. Preservamos el lugar y dimos intervención a la Comisaría de la Mujer por ser un delito contra la integridad sexual”.

La oficial Elizabeth Lucía Figueredo se encontraba de servicio en la citada Comisaría del barrio Fátima, a quien pusieron en conocimiento tras el llamado de sus pares de la Seccional Quinta, solicitando la presencia de personal idóneo por considerarse de un delito contra la integridad sexual. Procedieron a la inspección del lugar del hecho, donde hallaron un zapato rojo y un celular color gris.

“Siendo de día volví al lugar del hecho para ver si se podía ver mejor con la claridad del sol. Buscábamos la rama que se podía haber utilizado y encontramos una similar”. Criminalística tomo fotografías.

En tercer lugar, el Jefe de la Comisaría Quinta de Posadas, Jorge Rivero, testificó que durante la madrugada de ese 17 de diciembre, el oficial a cargo lo contactó telefónicamente y le puso en conocimiento de los hechos, dándole las directivas de cómo proceder.

“Con el personal de la MiniBrigada, comenzamos a investigar. Solicitamos hablar con la señora Irma, entramos y la observo a ella con un tubo de oxígeno, acostada y mirando para arriba. Le digo Irma y me hace señas con la cabeza”.

Con sus últimos suspiros, la mujer señaló e indicó las características que tendría su agresor, a quien aseguró conocer. “Le pregunto quién le hizo esto y me dice claramente `el muchacho del lavadero MyM que está sobre la avenida las Américas´. Me mira y me dice que es alto, delgado, de cabellos cortos negro, entre 25 y 30 años, que tenía bermuda blanca y remera oscura”.

Prosiguió “Fuimos los dos al lado del túnel, `ahí hicimos bien´ (refiriéndose aparentemente a que habrían tenido relaciones sexuales), después el me pegó, me agarró del cuello y me desmayé. Cuando me despierto estaba muy adolorida y con algo en el cuerpo”.

El uniformado aseguró que la mujer le habría dicho que lo conocía a su agresor, identificándolo como él que siempre estaba en el lavadero “MyM” sobre la avenida Las Américas y que sería familiar de los dueños.

“Fuimos varias veces al lavadero, a raíz de la investigación se procedió a la detención de Hugo Martínez, en ese momento. Una de las declaraciones lo apuntaba directamente”, cerró.

Diego Alejandro, integrante de la Brigada de Investigaciones, también tomó declaración a Irma Ferreyra cuando la mujer estaba postrada en una cama del citado nosocomio. “Fuimos al Hospital y hablamos con la señora. De todo eso surge la investigación de una persona del lavadero por la avenida las Américas”.

Ante la consulta del Fiscal, el hombre calculó al menos siete cuadras desde “La Saladita” de Garupá donde se había celebrado la fiesta a la que asistió Irma y el lavadero sobre la avenida Las Américas.

Por último, Claudio Fabián Báez, integrante de la MiniBrigada, recordó que se trasladó en compañía de Rivero (Jefe de la Comisaría Quinta) hacia el Hospital Madariaga para entrevistarse con la víctima.

“Ella estaba con muchos dolores, le preguntamos si le conocía a la persona y dijo que sí, que trabajaba o frecuentaba un lavadero llamado MyM por la avenida las Américas. Que era delgado, de 25 a 30 años, vestido con una bermuda blanca y remera oscura”.

Tras las investigaciones, arribaron hasta el citado Lavadero garupaense y procedieron a la detención de un hombre identificado como Hugo Martínez y, posterior a ello, habiéndose conocido el deceso de la víctima, la Dirección de Homicidios apresó a Guillermo Esteche.