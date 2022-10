Jairo fue internado por una intoxicación y debió suspender su show en el Luna Park

El cantante de 73 años se encuentra en observación en la Clínica Favaloro. Los conciertos cancelados hubieran tenido lugar este fin de semana, aunque comunicaron su reprogramación por medio de las redes sociales.

Jairo fue internado este sábado tras sufrir una intoxicación. El hecho fue comunicado a través de las redes sociales del cantante. Además, por ese medio explicaron que se suspendían las funciones que el artista brindaría hoy en el Luna Park.

“Debido a una intoxicación que no le permite a Jairo actuar como lo desea, la presentación de hoy en el Luna Park será reprogramada. Gracias por acompañarnos en esta decisión que sabemos comprenderán y que tomamos priorizando su salud”, escribieron en la cuenta oficial de Instagram de Jairo.

A través de esa plataforma también comunicaron que pronto compartirían la información sobre las reprogramaciones de los conciertos: “Lamentamos no poder encontrarnos hoy y esperamos verlos muy pronto. Un fuerte abrazo con el cariño de siempre”.

El equipo técnico del músico realizó un video desde el escenario del Luna Park: “Es una decisión de brindarle al público lo que se merece en el festejo de los 50 años de su carrera musical”. A su vez, aclararon que el concierto “no se suspenderá, sino que se postergará”.

Por recomendación médica, desde la productora informaron la postergación de los conciertos que tenía pautado el cordobés para los próximos días. Sus presentaciones en San Juan (16 de diciembre), Mendoza (17), San Luis (18) y Río Cuarto (19), serán reprogramadas y pronto se informarán las fechas respectivas.

Sus seres queridos informaron que el autor de “Ferroviario” está de buen ánimo, pero que a su edad todo debe tratarse con el debido cuidado. Por estos días, Jairo recibió la visita de Iván, Mario y Lucía, sus tres hijos que residen en España.

Tal vez te interese leer: Jairo, uno de los artistas de lujo en la Fiesta Nacional de la Navidad en Alem: mirá el programa completo

Si bien, por ahora, no puede tener contacto con sus nietos por la contagiosidad del virus, el afecto de su familia llegó en el momento crucial y será de ayuda para su pronta recuperación.

El dolor de Jairo tras la muerte de su esposa

El cantante recibió un golpe duro a fines del 2021 con el fallecimiento de su esposa Teresa Sainz de los Terreros. La mujer murió después de luchar 10 años contra una enfermedad crónica. “Desde que la conocí, no nos separamos más”, contó Jairo en su momento.

“Cuando murió Teresa estábamos los dos solos”. Entonces recordó: “Yo vi que no se despertaba, que empezaban a bajar los números de los aparatos y el enfermero me dijo ‘ya está’ y no se despertó más”, contó con dolor.

Al matrimonio le faltaron meses para llegar a cumplir las bodas de oro. Tras asegurar que fueron muy felices juntos el músico expresó: “Era una relación ideal, perfecta. Nos llevábamos extraordinariamente bien. Nos complementábamos muy bien. Éramos muy distintos y yo creo que ella me introdujo en un mundo que yo desconocía y viceversa. Creo que en esa fusión las cosas salieron bien”.

Consultado acerca de dónde saca las fuerzas para seguir adelante sin su compañera, Jairo dijo que la recuerda como ejemplo de su fortaleza: “Si ella fue capaz de soportar todo eso, ¿cómo no voy a poder soportar algo así?”.

(Fuente: TN)