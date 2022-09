103° aniversario de Eldorado: el ministro de Salud emitió un mensaje por el aniversario de su ciudad natal

El ministro de Salud de la provincia de Misiones Dr. Oscar Alarcón, emitió un emotivo saludo este jueves 29 de septiembre, por el 103° aniversario de Eldorado "Capital del Trabajo".

Hoy, jueves 29 de septiembre se cumplen 103 años de la fundación de la ciudad de Eldorado, ya que la conocida Capital del trabajo, se creó en esa fecha de 1919. Allí el alemán Adolfo Julio Schwelm, junto a varias familias de pioneros, fundaron la Colonia Eldorado.

Y en el marco de este 10§° aniversario de Eldorado, el Dr. Oscar Alarcón, oriundo de la Capital del Trabajo, emitió un emotivo saludo dirigido a los eldoradenses, en esta fecha tan significativa para una de las ciudades más importantes del norte de la provincia.

En la oportunidad y en diálogo con MisionesOnline el titular de la cartera de salud pública provincial expresó «invito a cada uno de mis coterráneos eldoradenses a transitar el camino de la innovación, de la transformación en una ciudad moderna e inteligente. Todos juntos, por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos».

Cabe recordar que el Dr. Oscar Alarcón creció en el barrio Belgrano, ubicado en el kilómetro 8 de la ciudad, en el seno de una humilde familia, «mis padres fueron tareferos. Luego mi mamá fue ama de casa porque tuvo 7 hijos, yo soy el segundo de los 7 hermanos, y después de un tiempo ella y mi papá trabajaron en la municipalidad. Mi padre falleció en 1992».

Como dato de su infancia recordó que «nací prematuro con 700 gramos y menos de treinta semanas de gestación, en una época donde no había Neonatología ni toda la tecnología que hay en la actualidad. Mi mamá me llevó a mi casa, y me alimentó con gotero y leche materna».

En la misma línea, Oscar Alarcón comentó que estudió en la escuela San Francisco y luego en la Escuela de Comercio, para posteriormente ingresar a la UNNE en Corrientes, donde estudió Medicina, «hice mi especialidad en Pediatría, Neonatologia y Medicina Familiar» detalló.

Y agregó «desde entonces no paré de trabajar, fui residente del hospital Samic de Eldorado, luego jefe residentes, jefe servicio de Neonatologia, director asistencial del hospital Samic, luego diputado provincial y ahora soy ministro de Salud».

Para finalizar y con respecto al 103° aniversario de la ciudad de Eldorado, el funcionario expresó en su mensaje «quiero saludar a los valientes que forjaron nuestra tierra, a nuestros pioneros- padres y abuelos- que soñaron con una tierra de paz y prosperidad… Y propongo que todos sigamos en la misma senda y en el mismo camino… para que nuestra ciudad brille en la provincia de Misiones… feliz aniversario mi querida tierra de Eldorado, un orgullo ser eldoradense».