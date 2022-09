El Colectivero presentó a su nuevo conductor, quien ya tuvo contacto con los jugadores y dirigió la primera práctica. “Vengo a hacer un proceso para que Crucero esté nuevamente en competencia de verdad”, aseguró.

Un histórico vuelve a su casa: Pedro Dechat es nuevo entrenador de Crucero del Norte. Lo que era un secreto a voces terminó por confirmarse este pasado lunes y en la tarde del martes, el técnico posadeño tomó contacto con el plantel.

Antes de la práctica, el técnico, de un exitoso primer paso por la entidad forjando los mejores resultados de su historia, dialogó con los medios de comunicación donde se mostró muy contento de volver y con mucha expectativa.

“Feliz de regresar a un lugar en el que tuve muchas satisfacciones, pero fundamentalmente donde viví muchas emociones”, expresó Dechat.

El técnico no le esquivó a la ilusión de la gente y se refirió a la expectativa que genera su vuelta.

“Siempre respeto las opiniones del publico en general, y sé que la ilusión es muy importante. No me saco el mote de nada: vengo a hacer un proceso para que Crucero esté nuevamente en competencia de verdad, que se pueda pelear mano a mano y que la gente sienta que está el material para hacerlo”, aseguró.

“El ascenso no es algo tan fácil de lograr. Hace 22 años que trabajo y conseguí solo 2 ascensos al Nacional B, no es fácil, pero entre todos podemos hacernos competitivos y soñar”, anticipó Dechat.

En cuanto a los objetivos propuestos, el flamante entrenador explicó que “lo principal es que los jugadores sientan que están apoyados”.

“Tuvieron un año muy difícil, con cambios, acusaciones y muchas cosas más. Es un grupo que vuelve golpeado y que cada vez que se ponen la camiseta, reciben muchos golpes”, señaló.

“Quiero que sientan que no van a ser evaluados por solo dos partidos. Yo vi todos los partidos de Crucero desde el inicio de la campaña, porque es mi ámbito de trabajo. No necesito verlos en estos dos partidos, el torneo me lo ha demostrado”.

“Nosotros vamos a estar atrás de Crucero y hoy ellos son Crucero”, afirmó.

Tal vez te interese leer: Finalizó la séptima fecha del Campeonato Misionero de Karting y Motociclismo: enterate todos los resultados

Por otra parte, Dechat reconoció que existe la chance de clasificar al reducido, pero que los resultados marcarán la viabilidad de ese sueño.”

“Es muy difícil mantenerse bien cuando aparece un nuevo técnico para decirles tal o cual cosa. La realidad indica que hay chances matemáticas de clasificar, pero los partidos del fin de semana nos van a dar el parámetro para saber si es posible o no”, manifestó.

Por último, agregó que, fundamentalmente, buscarán armar un plantel competitivo que esté en contínua competencia.

“Conozco muy bien al club y lo que quiere Julio (Koropesky), por lo que siempre se va a apuntar lo más alto posible”, cerró.

Dechat será el quinto entrenador que dirija a Crucero en lo que va de este 2022, luego de las salidas de “Pico” Salinas, Rolando Ricardone, Sandro Bárbaro y Adrián Álvarez.