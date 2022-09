Presupuesto 2023: “Es muy irresponsable no aprobarlo, es una herramienta que no se debe negar a nadie”, afirmó Diego Sartori

Este lunes, el gobernador Oscar Herrar Ahuad, junto a funcionarios locales y provinciales, hicieron entrega de maquinaria para los productores de la localidad de Almafuerte; una zona que se destaca principalmente dedicada a la fruticultura.

En este marco, el diputado Diego Sartori, quien se hizo presente en el evento que se realizó en el Polideportivo de la localidad, señaló que “hay que hacer una felicitación especial a la intendente porque esto es una pequeña ciudad, tiene de todo y parece una maqueta de lo prolija que es”.

En este sentido, indicó que se lo ve muy seguido al Gobernador, lo cual hace que “Misiones sea una provincia diferente al resto”, afirmó.

Asimismo, se refirió al reciente cruce con una legisladora misionera, quien expuso que “la provincia tiene una política fiscal inviable”. Ante esta afirmación, Sartori manifestó: “Si quieren compararse con otras provincias pueden hacerlo, pero las comparaciones son odiosas”, resaltó. También, el legislador enfatizó en que Misiones es una de las provincias que tiene el tipo de política que apunta a dar respuestas a los ciudadanos.

Acerca de la reciente exposición del ministro Juan Manzur por el presupuesto 2023, sostuvo que “es un ministro que tiene mucha cintura por todo lo que hizo, y por todo lo que también los cargos que ocupó”.

Así, destacó la impronta y gestión de Oscar Herrera Ahuad, ya que se busca dar respuestas sin esperar las del gobierno central: “Sabemos que es una situación complicada en la Argentina y es del gobierno que gobierna, que no se relaciona con la Renovación, sino que es el Frente de Todos”, consideró.

Sobre el presupuesto 2023, remarcó que “es una cuestión muy irresponsable no aprobarlo, es una herramienta que no se debe negar a nadie”. Así, recordó cuando fue negado a los gobernadores, y reiteró la posición de Herrera Ahuad para gestionar políticas que deberían ser tratadas con responsabilidad por el Gobierno Nacional: “Eso le hace una tarea adicional a una persona muy ocupada, que hace no dejarle tiempo para el misionero, tiene que estar mucho tiempo en Buenos Aires”, agregó Sartori.

También, comentó que irá este martes a Buenos Aires para reunirse junto al equipo de Sergio Massa y así analizar con respecto al presupuesto. No obstante, agregó que según lo informaron, “en redistribución, Misiones fue tenido en cuenta, no es en vano la gestión de Oscar Herrera Ahuad”, subrayó.

Finalmente, mencionó que las principales directivas del ingeniero Carlos Rovira, y del gobernador misionero, son reclamar por la Zona Franca Aduanera y el gasoducto Néstor Kirchner que hasta el momento no llega a la provincia: “Todas estas cuestiones vamos a pelear en la incorporación del presupuesto si es que no la brindan”, concluyó.