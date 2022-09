Presentaron nuevas ofertas académicas relacionadas a la seguridad para los jóvenes misioneros

Dos diplomaturas, dos tecnicaturas y las propuestas de Silicon Misiones serán importantes opciones para aquellos aspirantes que no puedan ingresar a la Policía y al Servicio Penitenciario Provincial.

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones lanzó cuatro importantes ofertas académicas para aquellos postulantes a ingresar a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones, (sede Policía de Misiones o Servicio Penitenciario Provincial), que no logren el ingreso.

Los jóvenes que recibirán las distintas opciones académicas para realizar sus estudios podrán optar entre dos diplomaturas, una en Seguridad Pública y Privada y otra en Vigilancia Urbana.

Además de las tecnicaturas en Criminalística y en Seguridad e Investigaciones, con especialidad en Seguridad Bancaria, Agroindustrial y Vial.

Por su parte, a estas importantes propuestas educativas se le suman las que brinda el Silicon Misiones, que orientadas a la tecnología y la programación, tienen una importante salida laboral, tanto en lo público como en lo privado.

Durante la presentación, en la Sala de Situación del Ministerio de Gobierno, el titular de la cartera, Marcelo Pérez, explicó en su alocución que la iniciativa se impulsó en el marco de la convocatoria a la inscripción a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia y considerando la gran cantidad de jóvenes que se inscriben para pertenecer a la Institución.

“Normalmente, son más de 10 mil los jóvenes misioneros que se inscriben y teniendo en cuenta que el cupo para la fuerza de seguridad es limitada hemos entre todos trabajado para poder ofrecerles -a aquellos misioneros que no ingresen- otras oportunidades. Una educación, una formación que le permita abrir su campo y eventualmente tener una herramienta para desempeñarse, por ejemplo, en la actividad privada”, explicó el ministro.

Las carreras serán dictadas a través de un trabajo coordinado entre el gabinete de docentes de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones con el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) y el Instituto Superior Andrés Guacurarí.

Para finalizar, Pérez remarcó que: “Esto es fruto de un trabajo conjunto encarado ya hace un tiempo, teniendo como objetivo servir de herramienta a la ciudadanía para concretarse como una salida laboral”.

Por su parte, la subsecretaria de Silicon Misiones, Xiomara Vito, resaltó la preocupación del ministro Pérez: “de ofrecer a aquellos jóvenes que no quedan dentro de las fuerzas una opción educativa” y explicó que el Silicon puede brindarles esta oportunidad y esta herramienta tan necesaria, “que es el conocimiento en la tecnología al conocimiento en la programación, que se pueden formar en muy poco tiempo y que hay muchos puestos de trabajo en el ámbito privado que no se logran cubrir hoy en la Argentina y en el mundo porque no hay recursos humanos realmente capacitado”.

En el lanzamiento estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad y Justicia y decano de la Universidad, Ariel Marinoni; la subsecretaria de Silicon Misiones, Xiomara Vito; el director ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), Luis Bogado, y el director de Control Pedagógico, Marcelo Giménez; el representante legal del Instituto Superior Andrés Guacurarí, Rubén Verón; y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Pedro Duarte.