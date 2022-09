Asumió la nueva directora de INTA Montecarlo

María Elena Gauchat llevará la dirección de esta Estación Experimental Agropecuaria durante los próximos cuatro años. Es la primera mujer en asumir este rol en esta unidad de la que dependen 51 profesionales entre investigadores y extensionistas.

Con un acto del que participó el personal de la institución, directivos, autoridades municipales y referentes del sector productivo y educativo, este lunes 12 de septiembre asumió formalmente la Dra. Gauchat como nueva directora de la EEA Montecarlo. Tendrá el desafío de conducir esta unidad en la cual se desempeña una importante labor de investigación y de la cual dependen 7 unidades de extensión rural que abarcan la zona oeste y norte de la provincia de Misiones.

El intendente de Montecarlo, Jorge Lovato, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes destacando “la importancia de ser la primera directora mujer en ocupar este cargo” y remarcó “la importancia de esta institución por lo que hace, pero principalmente por el acompañamiento a los productores con tecnologías concretas y con respuestas a los problemas. El INTA es una de las prestigiosas instituciones que están en Montecarlo, y seguramente con María Elena se va a dar continuidad al trabajo que ya se viene realizando muy bien”.

Seguidamente, Jorge Butiuk, presidente del Concejo Regional de INTA Misiones, señaló “tengo la gran satisfacción de estar dentro del equipo del INTA, es una responsabilidad de todo el Consejo las elecciones de cada uno de los que ocupan un cargo directivo en la institución. Estamos muy satisfechos y creo que María Elena va a estar rodeada de un excelente equipo”.

Por su parte, durante el acto, el Ing. Fabio Wyss, director del Centro Regional Misiones, fue el encargado de poner formalmente en funciones a Gauchat. En su mensaje a los asistentes destacó “para nosotros siempre es un desafío mantener la senda que nos inculcaron en esta institución los precursores. Quiero destacar el proceso de selección por concurso de nuestros directores, que se lleva adelante con instituciones vinculadas al sector productivo. Eso le da más validez y transparencia a la representatividad que va a tener María Elena de aquí en adelante. Les pido a todos los trabajadores del INTA que podamos poner todo el esfuerzo para que el sector productivo realmente vea a la institución como la herramienta necesaria para la innovación y el desarrollo de Misiones”.

Finalmente, la Dra. Gauchat cerró el acto con un mensaje en el que señaló: “para mí es un honor recibirlos en esta casa, a la que llegué con 23 años, lo que he crecido en esta Estación Experimental se lo debo a la gente que me ha formado. Agradezco profundamente la formación desde lo profesional que tuve acá. Encontrarse con formadores que te empujan a crecer, mejorar y capacitarse es fundamental y eso lo encontré aquí. Me toca potenciar las articulaciones que tiene esta unidad y desde la posición del INTA nos toca desarrollar conocimientos, transferirlos, e interactuar con los otros actores del sector en este proceso”.

Perfil de la nueva directora

María Elena Gauchat es oriunda de Rafaela, provincia de Santa Fe. Se recibió de ingeniera Forestal en la Universidad de Santiago del Estero. Recién egresada, en el año 1998, con 23 años, llegó a Misiones contratada por el INTA en su Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo. En esta unidad ha desarrollado toda su carrera profesional: desde técnica contratada, becaria para formación a investigadora de planta en el área de mejoramiento genético forestal.

Entre 2006 y 2011 realizó su doctorado en Francia especializándose en la adaptación de las especies forestales en el contexto de cambio climático. Ha coordinado proyectos de alcance regional y nacional y dirigido numerosas tesis de grado y posgrado. También, a partir del 2015, se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado. Además del área forestal, en los últimos años viene realizando aportes a distintas áreas productivas, entre las que se puede señalar el mejoramiento genético en yerba mate.

Entre sus logros se destaca haber liderado el proceso de obtención del Pino Híbrido INTA – PINDÓ F1 en vinculación con el sector privado. Esto ha permitido disponer de un material genético de excelente calidad que viene teniendo una amplia y creciente adopción por el sector productivo regional. Este 12 de septiembre Gauchat se ha convertido en la primera mujer en ocupar ese cargo en esta unidad de la que depende gran parte de la investigación y extensión rural que desarrolla el INTA en Misiones.

