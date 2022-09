“Gauchito Gil”, una muestra conceptual en el Juan Yaparí

Este viernes se inaugurará "Gauchito Gil", una muestra dedicada a Antonio Mamerto Gil Nuñez, el santo y mito. Esta propuesta llega de la mano de los artistas Malena Teijeiro y Federico Klärich. La inauguración tendrá lugar a las 19hs en el Museo Juan Yaparí (Sarmiento 1885).

Este viernes se inaugura «Gauchito Gil» la muestra dedicada a Antonio Mamerto Gil Nuñez, el santo y mito., realizada por los artistas Malena Teijeiro y Federico Klärich. Será a las 19hs en Sarmiento 1885 (ex 319).

El artista Federico Klärich –CABA- y la local Malena Teijeiro presentarán una instalación que alude al fenómeno social, popular y cultural de Antonio Mamerto Gil Nuñez, el gaucho correntino, conocido como Gauchito Gil, autor de varios milagros; uno de ellos antes de ser ejecutado por desertor, a causa de negarse a matar a los hermanos en la guerra de azules y colorados.

«Hace tiempo que tenía interés sobre el tema, pero no lo concretaba. Federico, que viaja por toda la Argentina sacando fotos de altares en general, me contactó… Fue a través de Mariana Díaz, curadora y galerista de arte. Y así surgió la muestra», relata Malena. Y explica: «Debido a sus milagros, El Gauchito Gil se integra a los fenómenos populares como un santo. Las clases poderosas lo toleran como reliquia pintoresca, y lo difunden como el espectáculo y la fiesta enorme que se recrea cada 8 de enero, cuando la localidad de Mercedes (en Corrientes), asume el centro de este movimiento que se replica en las grandes ciudades y llega hasta la Patagonia.

«El Gauchito Gil es un santo democrático: un bocinazo, un cigarrillo o un vino, es todo lo que se pide para ser parte», desarrolla Teijeiro en la memoria de la muestra, que propone llamar la atención sobre este fenómeno popular.

«Las velas que se encienden en los altares no parecen evocar luto o mero recogimiento sino el deseo popular de que ese muerto siga vivo entre los vivos. Y como el Gauchito Gil no hace negocios con la culpa, su promesa no demanda ninguna penitencia. Como cualquier humano, el Gauchito Gil pide amor y sólo así acepta a los otros tal cual son. Porque es capaz de un gesto así, el Gauchito es un ícono de la cultura popular que enriquece significativamente la construcción democrática de la Argentina. Gesto digno de ser remarcado en medio de la histórica división argentina», relata la Teijeiro.

Los artistas de la muestra «Gauchito Gil»

Federico Klärich nació en Buenos Aires en 1967, donderealizó numerosas muestras colectivas e individuales. Fue seleccionado en el Salón de Artes Visuales 2017 del Fondo Nacional de las Artes. Desde 2020 realiza instalaciones en la vía pública, donde explora distintas alternativas de comunicación con el público.

Realizó las siguientes exhibiciones individuales: Los otros, Los últimos y Casa Dumont (Bs As 2019), Restos, Documento de barbarie (2018), Tocar Potencia (con Alberto Sassani), Los perros se mueven, vida de perros y Jardín de las esculturas (2011 Bs As).

Malena Teijeiro nació en Oberá y vive en Posadas. Es profesora de Letras, diseñadora gráfica y licenciada en Arte Digital. Realiza pinturas y creaciones con objetos, acompañando su obra siempre por un marco conceptual, eligiendo temas que pasan por la libertad, la justicia, siempre relacionando con lo femenino. Participó de muestras colectivas e individuales, varias de ellas en el Yaparí. Entre las últimas, se recuerda la instalación MBYA (2015) y «Noticias de Caballos» (2016). Formó parte del grupo «Art Boomerang», dirigido por Daniel Fisher.