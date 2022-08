Ysapy, el emprendimiento misionero que apuesta por las velas y aromatizadores personalizados: “Intentamos que no sea algo lindo solamente, sino que realmente funcione”

Hace un año, Jimena Torres Muruat estaba en búsqueda de una idea. El proyecto necesitaba cubrir necesidades más allá de lo económico: Muruat quería liderar un emprendimiento que sea verdaderamente familiar y, sobre todo, artesanal. Así nació Ysapy Velas & Aromas, que comercializa aromatizadores y velas de todo tipo.

El primer paso fue inscribirse a todos los cursos de formación que encontrase. A medida que pasaron las semanas, muy de apoco algo comenzó a surgir. Atraída desde hace tiempo por la idea de fabricar fragancias y diseñar aromas, Muruat se dispuso a capacitarse en la fabricación de velas de soja, citando su sustentabilidad y amabilidad con la naturaleza.

Lejos de imitar las actividades de empresas que se dedican a la fabricación de productos similares aunque de forma mucho más industrializada, el objetivo de Ysapy (que en ese momento apenas estaba comenzando a caminar como proyecto) era entrar en el mercado de las artesanías. “Lo que nosotros buscamos es que sea artesanal, con productos de calidad”, explicó Muruat.

Si alguien le preguntara a la emprendedora qué productos están hechos por el propio emprendimiento, la respuesta sería fácil: todos. “Los difusores de varilla, los aromatizadores textiles, y las velas. Todo es hecho por nosotros”, afirmó. En el caso de una vela, por ejemplo, el proceso comienza con la compra de un aceite de soja, que tiene que derretirse y, posteriormente, ser puesto en baño maría.

Debido a su sensibilidad, se debe controlar su progreso con termómetro, para evitar que la temperatura baje o suba más de lo debido. Una vez disuelto el aceite, a una temperatura dada se le agrega la esencia (que, en el caso de Ysapy, siempre son de buena calidad) y un “mejorador” o endurecedor, que impide que el producto se licúe al entrar en contacto con bajas temperaturas.

Otros productos incluidos en el proceso son una pizca de alcohol, estabilizantes en el caso de los difusores, y agua destilada en el caso de los sprays. Según Muruat, entre los productos más exitosos de su línea están las velas de soja y los difusores de varilla, con otros como los aromatizantes textiles entre los últimos puestos.

“Tratamos de hacer un combo de los tres productos, para que los prueben y que el aroma se intensifique”, contó.

En cuanto a aromas, los más solicitados son siempre la vainilla, la vainilla con coco, la vainilla con rosa búlgara, y las fragancias florales en general. “Hay un mercado para todo”, reflexionó Muruat, incluyendo en su listado también a los aromas inspirados por las culturas hindúes y los diferentes tipos de madera. “Tenemos una línea de velas de citronela con esencia natural de El Soberbio”, manifestó. Este tipo de velas son especialmente útiles al momento de espantar mosquitos.

El precio de las velas depende de su tamaño y del tipo de envase. Salvando los aumentos generados a veces por el nivel inflacionario, los precios generalmente empiezan en los $600 y van hasta los $3.000, en el caso de las velas de medio kilo. También hay disponible un servicio de rellenado, que hace posible que los envases reusables del emprendimiento, o bien cualquier tipo de envase resistente, sean usado para las velas.

“La idea, aparte de servir como un ingreso familiar, es desarrollar una pasión para mí. Yo tengo otra actividad, y esto es como un momento de relax. Es el momento en el que logro desconectarme de todo, cuando me encierro en mi taller a hacer mis velas y difusores”, expresó Muruat.

La emprendedora se enorgullece de su perfeccionismo, fácilmente visible en el acabado de todos sus productos. “Hasta que el producto no se considere perfecto, no lo largamos a la venta”, aseveró. Los materiales usados son, igualmente, de primera gama, y su naturaleza artesanal los hace personalizados para cada cliente. “Intentamos que no sea algo lindo solamente, sino que realmente funcione”, añadió.

Este deseo porque sus productos funcionen incluyen un seguimiento de las expectativas y experiencias de cada cliente. Con ese objetivo, Ysapy se ocupa de explicar cómo se usan sus productos y cómo sacarles el mejor provecho posible. “Les entregamos las instrucciones e intentamos estar en contacto con los clientes”, sostuvo Muruat.

A pesar de no tener un local físico, el negocio se maneja perfectamente mediante las redes sociales, y ya cuenta con una cartera sustancial de clientes habituales. Su Instagram y Facebook son @ysapyaromas, y su celular 376 423-9992. “Los invitamos a que nos visiten en Instagram para ver nuestros productos, y después a comunicarse con nosotros”, concluyó la emprendedora.