Luego de que la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú (CCI), diera a conocer los resultados del estudio que realizó una consultora que arrojó entre otros datos, que el 46% de los encuestados dejó de visitar la ciudad de las Cataratas debido a la gran demora que genera los controles migratorios.

El presidente de Cámara de Comercio, Joaquín Barreto, sostuvo que “los datos que arroja el estudio realizado por la consultora son contundentes, ya que demuestra que las demoras en el paso fronterizo generan una fuerte pérdida económica para Puerto Iguazú y vuelve a demostrar que urge el funcionamiento del corredor turístico, que es un pedido que se realiza desde hace años”.

Barreto explicó que de dos datos que arrojó la encuesta y que a su parecer son los más relevantes, el primero tiene que ver con el porcentaje de turistas que dejó de visitar Iguazú a raíz de las demoras en el paso fronterizo, y el segundo con la cantidad de dinero que gasta la gente que cruza a Iguazú a hacer sus compras.

“Los primeros datos relevantes son que el 46% de las personas que respondieron a la encuesta, dejó de visitar Puerto Iguazú debido a las demoras en el control migratorio y además recomiendan a sus allegados no visitar Iguazú”, añadió.

En ese mismo contexto sostuvo que “el gasto promedio de los extranjeros que visitan Iguazú para hacer compras, el 58% de las encuestados afirmó que gasta aproximadamente un salario mínimo vital y móvil de unos 60 mil pesos. Sumando a esos datos que un 31% afirma gastar 2 salarios y un 11% gasta hasta 3 salarios aproximadamente”.

“Son dos cosas que me quedaron grabadas y es algo que me preocupa bastante, sobre todo la pérdida de ese dinero que podría estar entrando a los comercios, porque esa gente que respondió la encuesta, es gente que viene durante el día al supermercado, al restaurante, a cargar combustible, lo que fuese, y esa plata deja de entrar a nuestra ciudad y no solo a nuestra ciudad, porque eso se replica en la Provincia y después a través de los impuestos también en Nación“, sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio.

La mayor parte de los visitantes que llega a Iguazú es de Brasil (78%), y cruza a comprar alimentos y bebidas, principalmente, por lo cual el dinero que gastan, ingresa directamente a la rueda económica de la ciudad argentina. Sin embargo, debido a las demoras que hay en el control migratorio, deben esperar más de una hora para ingresar al país.

Por otra parte, con respecto a las declaraciones que hizo la directora nacional de Migraciones Florencia Carignano, afirmando entre otras cosas que las filas en los puentes de Posadas e Iguazú no se pueden evitar y que desconoce el proyecto de crear un corredor turístico que impulsa Puerto Iguazú para agilizar el ingreso de visitantes, manifestó que “Carignano tiene falta de conocimiento de lo que dicta la realidad, porque la Cámara de Comercio junto a otras instituciones tuvo una reunión vía Zoom con un funcionario de su cartera que mínimamente le debería informar lo que está sucediendo”.

Para finalizar, Joaquín Barreto expresó que “no se entiende que habiendo reconocido Carignano que el Tancredo Neves es el punto más importante de ingreso a la Argentina, desconozca lo que se pretende hacer en Iguazú. Si somos el paso número uno superando a Ezeiza y a cualquier otro punto de ingreso al país, ¿cómo la directora nacional de Migraciones no viene una vez por mes mínimamente a nuestra ciudad?“, se preguntó.

