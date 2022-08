La carrera que prácticamente todos, una o más veces en la vida, nos encontramos corriendo, sin saber exactamente cómo queremos que sea, de qué se trata y ni siquiera en qué dirección deberíamos buscarlo.

Primero casi como en un cuento de hadas, después como un “ya es hora”, por último con bastante apuro y presión del medio que dice que “se nos está haciendo tarde” , vamos buscando que nos seleccionen o en el mejor de los casos seleccionamos al o la que cumple con las expectativas que nos fuimos formando de la pareja ideal y que a medida que pasa el tiempo se van haciendo más y más altas.

Pero un día después de tanto intento en vano, o cuando finalmente por alguna cuestión la

relación que tenías se terminó, después de llorar, decirte las peores cosas a vos misma/o, y pensar que ya no querés sufrir, te das cuenta que no es por ahí.

Dejás que se rompa, lo que tenía que romperse, que se vaya lo que se tenía que ir. Y te abrís camino a lo nuevo, dejás que la vida fluya como tiene que ser y a lo único que te aferras es a vos mismo.

No sabés qué fue, pero mirás la situación diferente, te das prioridad y también priorizás lo que sentís y lo que querés para vos independientemente de lo que diga la gente. Aprendés de los errores del pasado, en lugar de dejar que te definan. Ponés límites sanos. Sabés que sos libre de decir que no.

Cambiás de opinión. Te vas de los lugares donde no querés estar. Te das cuenta que tu salud mental no se deja para después. Te alejas de lo que no te hace bien, porque sabés que te mereces lo mejor de la vida. Te perdonás por todas esas veces que no estuviste para vos.



Y dejás de preocuparte, porque entendes que no hace falta hacerlo, para resolver las cosas. Reconocés que necesitas invertir tus pensamientos, tu energía y tus dones en lo que te hace bien. Dejar de preocuparte y poner el foco en los pensamientos que te encienden el alma.

Comenzás a usar esa energía para crecer, confiar, crear, brillar, sanar. Tomás esa decisión cada día, todos los días: te enamorás del proceso. Es el día que te encontrás con vos misma/o una vez más. Te llenas de amor propio y volvés a empezar.

Ese es el día que te das cuenta, que el amor de tu vida, sos vos.

¿Te sentís identificada/o con el proceso?, ¿te pasa que lo ves pero te cuesta avanzar?,¿llegaste a un punto donde te quedás por más tiempo del que te gustaría?, ¿sabés que querés salir de ahí pero no adonde ir?

Este puede ser uno de los motivos por los que podrías pedir acompañamiento.

Si te resuena, si estás de acuerdo, estamos a una conversación de distancia.

Ester Inglese. Coach Ontológico Profesional. Socio AACOP 6580. Instagram ester.inglese