Viral | Un árbitro le prestó sus botines a un joven futbolista y dirigió todo el partido en medias

Se trata de Sergio Arrieta, que el sábado fue juez de línea en la Liga Rafaelina de Fútbol. El hombre explicó que el joven no tenía los suyos porque se le habían roto durante el encuentro y él le dio sus botines para que pueda seguir jugando.

“Estos pequeños gestos para ellos significan un montón”, dijo el árbitro Sergio Arrieta. El sábado, durante un partido de la Liga Rafaelina de Fútbol, le dio sus botines a un joven futbolista de 14 años al que se le habían roto los suyos a los pocos minutos de haber comenzado el encuentro.

En determinado momento, Arrieta vio que el jugador volvía corriendo y se quedaba parado en su área. Inmediatamente los chicos se aceraron a hablar con el director técnico para contarle lo que estaba pasando, aunque el entrenador les dijo que siguieran jugando igual.

Sergio decidió intervenir: no iba a permitir que Lucas continuara el partido en esas condiciones. Debido a que el juvenil no había llevado otras zapatillas de repuesto, no lo dudó y le dio sus botines. Al principio, el árbitro creyó que le iban a quedar grandes, pero finalmente le calzaron a la perfección.

Luego del gesto que tuvo con el jugador, uno de los entrenadores le ofreció a Sergio unas zapatillas para que pueda arbitrar de manera cómoda, pero él optó por seguir descalzo para no parar el juego.

Luego del encuentro, el menor que pertenece al club Centro Cultural, Deportivo y Biblioteca Aldao fue a devolverle los botines al juez de línea. “Me recontra agradeció con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba con la cara completa de felicidad”, sostuvo Arriola.

Pero no solamente el joven futbolista fue quien le dio las gracias, sino también los papás del chico. “Cuánto valor le queda a mi hijo”, fueron las palabras del papá de Lucas hacia el árbitro. Aunque el agradecimiento no terminó ahí, ya que el joven luego se contactó con él por WhatsApp: “Gracias por ayudarme”.

Una vez que terminó la jornada, Arriola volvió a su casa y se puso a tomar un examen virtual de Karate, arte marcial de la cual es maestro. Fue en ese momento cuando su esposa e hija se acercaron a él para mostrarle la gran cantidad de mensajes que estaba recibiendo por el gran gesto que tuvo.

En las redes sociales del club también agradecieron el gesto del árbitro

Mediante un posteo de Facebook, desde el club escribieron: “Hoy durante el partido al jugador del C.C.Dy B. Aldao se le rompieron sus botines y el Sr. Sergio Arrieta, que estaba arbitrando, se sacó los suyos y dirigió en medias para que el chico pueda seguir jugando. Aplausos y más aplausos para Sergio. Sigamos con estos gestos que suman para mantener el fútbol de nuestros chicos!”.

