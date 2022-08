Virales y espectáculos: Wanda Nara confirmó su divorcio, exvedette en un romance con famoso trapero y Brad Pitt se despide de la acción

El mundo del espectáculo es tan impredecible que a veces resulta difícil seguirle el paso. Por eso, armamos un recopilado de Virales y espectáculos con todo lo que tenés que saber para mantenerte al día con tus artistas favoritos.

En tanto, Adriana Aguirre confesó un incipiente romance con un famoso trapero 45 años menor. La exvedette deslizó algunas pistas sobre el hombre con el que estaría comenzando una relación, a quien conoció en el rodaje de un videoclip.

Por otro lado, la pantalla grande tiene un nuevo estreno en cartelera esta semana. Se trata de una película para los amantes de la acción y las artes marciales: «Tren Bala» (Bullet train), Protagonizado por Brad Pitt, en el que quizás sea su último filme de acción, y Bad Bunny.

Wanda Nara confirmó su divorcio de Mauro Icardi

Después de un sinfín de especulaciones y versiones en torno a una crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi, todo parece apuntar a que el matrimonio estaría a punto de divorciarse. Este miércoles en LAM (América) se difundió un audio que Wanda le envió a Carmen, una empleada doméstica con la que está en conflicto laboral y allí se escucha la voz de la rubia, quien confirma que viajó a la Argentina para iniciar los trámites de divorcio de Mauro Icardi.

“Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, dice al principio Nara acerca de los motivos de su viaje y, también, como destrabaría la situación conflictiva con la señora.

“Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, cierra Wanda en el audio filtrado. Para darle un poco más de contexto a la situación, Ángel de Brito contó sobre el origen de este mensaje de voz.

“Acá me confirman que Wanda se está divorciando de Mauro. Es de ahora el audio. Este audio, que alguien filtró -no sé si la señora Carmen, o una amiga de Carmen- es de ayer. Lo mandó ayer Wanda a Carmen y alguien nos lo mandó para acá. Acá no tenemos el teléfono de Carmen”, explicó el conductor.

En los últimos días, Wanda y Mauro dieron distintos indicios en sus redes sociales que muchos tomaron para concluir que estarían separados. El deportista cambió la foto de perfil de su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de 7 millones de seguidores. Reemplazó una imagen en la que aparecía con su esposa por una de su infancia.

El año pasado ellos estuvieron a punto de divorciarse por el engaño del jugador de fútbol con la China Suárez, aunque se reconciliaron.

Adriana Aguirre confesó un incipiente romance con un trapero 45 años menor

Desde que se separó de Ricardo García, Adriana Aguirre no oficializó ninguna pareja. Si bien tuvo algunas relaciones esporádicas, recién en las últimas horas reconoció un romance que sorprendió a todos, aunque no quiso dar muchas precisiones al respecto.

Todo comenzó cuando fue invitada a un programa que conducen Tomás Dente y Pía Slapka. Al ver que a la exvedette le estaba sonando su celular, la modelo indagó: “¿Quién te está llamando”. “Me está llamando la persona vos te estás imaginando. Él insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido”, reveló la actriz.

Y detalló, ante la insistencia de la conductora: “Se llama Francisco, le dicen Paco. Yo le digo Paquito o Paquirri. Él a mí me dice Adri o Adru”. En tanto, admitió la diferencia de edad con su pretendiente: “Es jovencito, es mucho más chico que yo….tiene 25 años ¡Si lo hacemos, vamos a hacerlo bien! Está fantástico, yo también estoy muy bien, ojo. A mí no se me mueve la piel ni un músculo, tengo todo en su lugar”. “Es una experiencia nueva, distinta, jamás salí con un chico tan joven. Es una diferencia enorme, es una cuestión de elevación: más elevación en una determinada edad, un poco menos en otra”, comentó risueña. Y cerró: “Soy una adolescente total”.

Lo cierto es que, luego de estas declaraciones, todas las miradas apuntaron a Paco Amoroso, el trapero que construyó un dúo con Ca7riel que revolucionó las redes sociales. Justamente en marzo, Adriana había sido la protagonista del videoclip de “Paga Dios”, la canción que marcó la vuelta de los raperos a la música, y en la que ella aparece en plan “sugar mommy”.

Mientras su nombre corría por los diferentes medios de comunicación, Paco permaneció en silencio hasta este miércoles, en el que retomó la cuestión y se expresó en su cuenta de Instagram. Primero, subió a sus historias una nota de voz de Adriana, en la que le hacía mención a la repercusión que habían tenido sus declaraciones. “Todo el mundo está hablando de un romance entre vos y yo. Me preguntan, me preguntan y me preguntan. ¿Lo debo negar?”, plantea Adriana.

El músico eligió no responder con palabras sino con un hecho artístico. Tomó el audio de voz de su ¿novia? y empezó a transformarlo en una canción, compartiendo el proceso con sus casi 500 mil seguidores. Las siguientes historias lo mostraron en primer plano, moviendo la cabeza al compás, mientras de fondo sonaba el mensaje de Adriana mezclado con diferentes efectos sonoros. “Vuelve el rap”, escribió Paco, mientras se dejaba llevar por el ritmo.

Brad Pitt se despide de las películas de acción

A partir de este jueves, la nueva cartelera de cine propone un filme para los amantes de la acción y las artes marciales: «Tren Bala» (Bullet train), Protagonizado por Brad Pitt, en el que quizás sea su último filme de acción, y Bad Bunny. La película es una adaptación de una novela japonesa y está dirigido por David Leitch (John Wick, Atómica, Deadpool 2). Entradas a la venta en parquedelconocimiento.com

El fIlme está producido por Sony Pictures, y en su web se puede leer: “Un evento cinematográfico, “Bullet Train” es un divertido y delirante thriller de acción del director David Leitch. Brad Pitt encabeza un elenco de asesinos eclécticos y diversos – todos ellos conectados por unos objetivos conflictivos – dentro de un viaje sin escalas por el Japón moderno”. A lo que habría que agregar que su director viene de profesión doble de riesgo y coreógrafo de las mejores escenas de peleas con mucha adrenalina de los últimos años.

La película narra el camino que deberán seguir siete asesinos, cada uno con su propio objetivo y su propia historia, cuando deciden subirse a un tren bala japonés -conocido como el más veloz del mundo- para saldar cuentas entre ellos, desplegando no solo acción, sino también comedia al estilo del cine de Tarantino. La fina ironía del guión radica en que el protagonista, Brad Pitt, quiere retirarse del crimen a sueldo y está atravesando una crisis existencial al mismo tiempo que debe terminar su última misión y luchar por su vida.

