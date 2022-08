Debido a la escasez de combustible en la región, Nicolás Trevisán, ministro de Industria de Misiones, señaló que desde YPF aseguraron que la problemática tendría que solucionarse a partir de septiembre como se planteó desde un primer momento.

Nicolás Trevisán – Radio República

En este sentido, Trevisán explicó que “YPF sostiene que el problema se va a ir solucionando a partir de septiembre, es lo que se había dicho desde un primer momento cuando negociamos el millón de litros adicionales”. Por otro lado, se debe tener en cuenta el panorama de consumo que se está viviendo en la provincia, ya que, en promedio, se consume entre 15 y 20 millones de gasoil por mes.

Acerca de los puntos a favor, comentó que el movimiento económico misionero anda bien en general, especialmente el sector yerbatero que se encuentra en plena cosecha: “También se agregan las vacaciones de julio y el consumo tanto de brasileños como de paraguayos en las estaciones. Estamos también nosotros en un momento de muchísimo consumo”, enfatizó.

La situación con el combustible ocurre en toda la provincia, tanto en los pasos fronterizos como en Posadas y Puerto Iguazú; sumando además a las ciudades del interior: “Lamentablemente es un problema general de toda la provincia, en la cual es difícil que Misiones tome el papel de policía respecto de la venta de combustible. Es el Gobierno Nacional el que debería ordenar y gestionar”, precisó.

En relación a esto, afirmó que no se debe apuntar ni discriminar a los visitantes brasileros, paraguayos y uruguayos quienes colmaron la provincia durante las vacaciones: “Para nosotros tener la posibilidad de que vengan y estén consumiendo de este lado del puente es fantástico. Por supuesto en un clima de ordenamiento que es lo que trata el Gobierno provincial de ir generando en un ámbito que no es propio del sector provincial, son empresas privadas que toman decisiones que no son del ámbito estatal de la provincia”, indicó.

Por otro lado, pensando en el panorama nacional y en la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, expresó que le gustaría un cambio de rumbo y “no más de lo mismo”. En este marco, consideró que debería haber un ajuste de gastos, un achicamiento del déficit fiscal y un ordenamiento de la economía: “Yo creo que pagamos el costo de una inflación altísima por escasez y nos perdimos la posibilidad de la devaluación que haga mucho más competitivo nuestro sector exportador”, manifestó.

Para cerrar, el ministro aludió al panorama provincial y al sector privado. Según él, se necesita previsibilidad, largo plazo y reglas claras. “Necesitamos poder importar insumos básicos. Tenemos varias industrias en Misiones con problemas para la importación y en la Argentina no nos podemos permitir esa situación, teniendo tanto capital exportador como tenemos”, concluyó.

