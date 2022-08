La falta de mano de obra y la escasez de combustible afectan fuertemente a la producción de yerba mate

En el contexto actual de la Argentina, el sector yerbatero se encuentra en alerta y preocupación por la zafra de este año. Múltiples factores como la inflación, la escasez de combustible y la falta de mano de obra generan inquietudes en los productores misioneros.

Ariel Steffen, productor yerbatero de San Pedro comentó que el panorama es catastrófico: “La situación del faltante de combustible y la mano de obra son realmente un desastre. El productor está viviendo momentos muy difíciles en la cosecha”, afirmó.

En este sentido, señaló que las complicaciones iniciaron por los incendios y sequías durante el verano, luego por la caída de las hojas a consecuencia de las múltiples lluvias.

En esta misma línea, planteó que ahora en plena cosecha hay falta de mano de obra porque “toda la gente está afectada a los planes sociales, no quieren perderlos, entonces no se quieren blanquear. Si el productor lleva a un obrero en negro a la chacra y éste tiene un accidente pierde todo lo que tiene”. Por este motivo, el productor afirmó que la cosecha se va a perder mucho porque no hay mano de obra.

En este marco, expuso que la parte remunerativa para el productor de la zafra de este año no es buena: “La yerba hace mucho tiempo dejó de ser un negocio, el año pasado comprabas 30 mil kilos en fertilizante, y valía $1.800.000. Hoy sale $4.700.00, subió más del 100%, y la yerba se mantuvo en el mismo precio, el año pasado estaba alrededor de $59 a $62. Hoy está $65”, mencionó Steffen. De esta manera, consideró que los “precios cuidados” deberían ponerse a todos los insumos que necesita la yerba mate, no solamente al producto final.

Por otro lado, contó que durante el sábado, domingo y lunes, las estaciones de servicio se encontraron sin combustible mientras que este lunes por la tarde, se reanudó el servicio, brindando 50 litros de gasoil por persona: “Eso no incentiva a la gente trabajadora. No se dan cuenta que nosotros estamos trabajando. Somos los que llevamos la provincia y el país adelante con el trabajo”, enfatizó.

Sin embargo, agregó que “a veces se consigue una cisterna que trae la gente de Sartori de Leandro N. Alem pero, igualmente los pequeños productores están realmente indignados”. Steffen además de cosechar yerba, también es ganadero, tealero, tiene aserraderos y da trabajo a 70 obreros, aproximadamente, sin contar las tarefas: “Es una lucha diaria el tema de la mano de obra. En San Pedro predominan los pequeños productores a diferencia de otros municipios”, aclaró.

Sobre el panorama político y económico, apuntó contra el Estado Nacional y la falta de incentivos para los trabajadores: “Hay un descontrol total, nuestro país no tiene nada de seriedad, no hay políticas agrarias, hay que fortalecer las bases. Somos un país rico pero si no fortalecemos las bases, a la gente que produce, y no incentivamos al trabajador, cada vez vamos peor”, manifestó.

Finalmente, pensando en medidas para mejorar el contexto actual, se refirió a la situación tributaria, en el que se paga hasta el 52% de impuestos en los insumos que se compran, también remarcó la importancia y la necesidad de políticas agrarias. “No se incentiva al trabajador, se incentiva a la gente para tener asegurado el voto, eso es lo que busca el Estado Nacional, quieren tener el voto asegurado y no hacer crecer el país”, concluyó.

