Análisis periodístico: La economía en movimiento

Con el movimiento cambiario de las últimas semanas, la economía provincial intensifica su actividad de la mano de un fuerte circulante de dinero, inversiones, turismo y exportaciones. Misiones es más barata, vende más y atrae compradores y visitantes de Paraguay y Brasil.

Al movimiento normal de la economía provincial, que siempre fue muy alto, se le adicionó 30% más por el flujo de brasileños y paraguayos que realizan tours de compras, turismo, inversiones, etc.

La espléndida temporada de vacaciones de inverno, que aporta divisas en cada rincón de la provincia, se desbordó esta mitad de semana con las celebraciones del Día del Amigo, dejando suculentas ganancias en gastronomía, hotelería, bares, restaurantes, clubes y eventos.

Los visitantes que circulan por Misiones no se cansan de repetir que “es otro país”, una isla totalmente ajena a los vaivenes de la economía nacional.

El escenario actual no es casualidad, sino que es el fruto de una serie de decisiones estratégicas tomadas en el momento oportuno por la conducción de la Renovación y que permitieron, ahora con los hechos a la luz, direccionar un rumbo que el resto del país ignoró.

Durante la pandemia, los Programas Ahora, el incentivo al consumo, las gestiones permanentes para impulsar la Zona Aduanera Especial, el artículo 10 de la ley de Pymes, la generación de empleo, la asistencia a los sectores golpeados, el programa Ahora Canasta, sumado a las obras públicas, las playas y los eventos, han convertido a Posadas y Oberá en dos polos que se complementan con Iguazú, San Ignacio y El Soberbio y que repercuten de manera positiva en todo el territorio.

Hay proyecciones que están anticipando un crecimiento del consumo y las ventas en la tierra colorada de hasta 50 por ciento para finales de año, en comparación con 2021, previendo un crecimiento explosivo en todos los rubros que ya se está viviendo en algunos: no se consiguen departamentos en alquiler, vehículos 0km, cubiertas, maquinaria, muchos elementos de la economía escasean en Misiones por la altísima demanda que genera una economía funcionando a todo vapor.

Este clima de efervescencia económica tiene derivaciones políticas, como no podía ser de otra manera. Mientras a nivel nacional, Macri y Alberto Fernández tienen los peores niveles de imagen históricos, el gobernador Herrera Ahuad, el vice Carlos Arce, los intendentes Stelatto y Hassan de Posadas y Oberá, cosechan los niveles más altos de imagen positiva en las gestiones transformadoras que vienen llevando adelante.

Los analistas políticos locales ven el mapa y proyectan el dibujo de un claro triunfo del Frente Renovador el año próximo en las elecciones provinciales, basado en las respuestas que brinda la gestión en su conjunto, en todas las áreas, a las necesidades y anhelos de la población.

Los sondeos muestran a una ciudadanía misionera decidida a apoyar este modelo de gestión que permitió sobrellevar con éxito los principales desafíos de los últimos años. Y ese resultado sobresale todavía más cuando se ven los estados de la gestión nacional o de las provincias cercadas como el caso de Corrientes, que no crece ni genera empleo desde hace años.

El auge económico se replica en las economías regionales, como la forestoindustria, el té y la yerba mate que está rompiendo récord de exportaciones, generando dólares a la economía nacional, y empleo en el plano provincial.

En el caso de la yerba se está sumando un valor agregado, que es la nueva tendencia a la que adhieren cada vez más cooperativas y productores, que es la yerba orgánica, sin agroquímicos, producto que está siendo cada vez más demandado en Europa y Estados Unidos y que, además, tiene mayor valor económico.

El precio actual, de 65 a 70 pesos por kilo de hoja verde se duplica cuando se trata de yerba orgánica. Los productores acompañan y celebran la decisión del gobierno provincial de eliminar progresivamente los agroquímicos porque representa un valor adicional en cada una de sus producciones. Los alimentos sin veneno valen más, además de que se cuida el agua, la selva y la vida humana de los productores, sus hijos y nietos.

En términos políticos electorales, mientras la Renovación sigue trabajando a todo vapor, codo a codo en beneficio de los misioneros, en la oposición se percibe un profundo vacío, producto de la falta de armado de los frentes nacionales y de las vacaciones que se tomaron varios de sus principales exponentes, que al no tener responsabilidad ni compromiso con el día a día de los misioneros, se toman la licencia de abandonar sus actividades y desentenderse de las necesidades de la provincia, cosa que los funcionarios que están en el gobierno tienen estrictamente prohibido hacer.

Los dos frentes nacionales siguen sumidos en profundas crisis internas, peleas y distancias con la sociedad. Los dirigentes misioneros del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio no encuentran adhesiones de la gente y solo esperan un viento de cola a favor que los ayude a levantar su perfil de la mano de alguna movida nacional. En lo local no generan ni construyen nada, por eso la gente hace años no los viene acompañando.

El único espacio opositor que registra un crecimiento en Misiones es el espacio de los libertarios, que cosecha constantes adhesiones sobre todo de los sectores juveniles que alguna vez estuvieron motivados con las ideas de cambio de JxC pero ahora entienden que ese espacio “ya quedó viejo, es más de lo mismo y no tiene atractivos”.

Hoy la novedad política, lo nuevo y lo llamativo es Avanza Libertad, por eso Javier Milei y los representantes de esa filosofía libertaria crecen cómodamente en Misiones, pero alejados de todo lo que tenga similitudes con JxC. El PRO y la UCR ya fracasaron en sus ideas cuando fueron gobierno, hoy no tienen permitido acercarse a los libertarios, generan rechazo.