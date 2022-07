Mabel Cáceres sobre la renuncia del intendente de Santo Pipó: “Siempre tuvo todo el apoyo del Gobierno provincial”

Mabel Cáceres, diputada provincial y exintendente de Santo Pipó, se refirió a la renuncia del intendente de la localidad, Luis Bourscheid, quien a través de sus redes sociales contó que dejaba el cargo debido a “la falta de apoyo de su equipo y desacuerdos con el Concejo Deliberante del municipio”.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/07/07-20-Redciudadana-Mabel-Caceres-renuncia-del-intendente-Santo-Pipo-9.16.mp3

Mabel Cáceres – Red Ciudadana

“Él venía con la idea de renunciar desde hace un tiempo, por cuestiones personales. Siempre tuvo todo el acompañamiento, pero me dijo que estaba decidido a abandonar su puesto”, expresó la legisladora, quién le habría dejado el puesto a Bourscheid en 2021.

A través de un comunicado en sus redes sociales personales, el ahora exintendente de Santo Pipó explicó sus razones para renunciar: “No me han dejado tomar las decisiones que creía correspondiente para el bien de nuestro pueblo. Por tener un equipo y el Concejo Deliberante que no apoya mis decisiones, hoy presento mi renuncia”, decía la publicación.

Respecto a esto Cáceres argumentó su posición: “Habría que hablarlo con él, porque que aparezca en redes diciendo eso no refleja lo que él me manifestó realmente. Las redes sociales son complicadas, yo lo hablé frente a frente y no tiene nada que ver con lo que dijo en su cuenta. A lo mejor lo malinterpreté, también existe la posibilidad”, sostuvo.

Tal vez te interese leer: Con la asunción de Claudia Acuña, Santo Pipó tendrá nuevamente una mujer al frente del municipio

“El Gobernador fue muy claro, él siempre tuvo todo el apoyo desde el Gobierno provincial y el intendente es el que tiene que tomar las decisiones”, manifestó Cáceres.

Ante las dudas que surgieron alrededor de las razones de la renuncia y el comunicado del exintendente, Cáceres respondió: “Yo no puedo responder por los supuestos, el lunes por la tarde antes de que renunciara, hablé con él y me comentó que prefería dar un paso al costado en la gestión. Yo traté por todos los medios de mostrarle el panorama, pero hay que respetar la decisión, aunque sea lamentable”, añadió.

Sobre su relación con el exintendente Bourscheid contó este le dijo que “iba a asumir con la condición de mi acompañamiento. Me pidió consejos, números de teléfono y ayuda para solucionar los problemas de la gente. Pero siempre colaboré desde mi lugar”.

#Politica Luis Bourscheid presentó su renuncia como intendente de Santo Pipó y asumirá en su lugar Claudia Acuñahttps://t.co/lcFy0jDZVL — misionesonline.net (@misionesonline) July 20, 2022