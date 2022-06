Básquet: comenzaron las semifinales de la liga provincial femenina

Por la semifinal de la Liga Provincial de Básquet, Papel Misionero ganó el partido de ida por 62 a 54 sobre Luz y fuerza "Azul" en Capioví. Esta noche Club Médico recibirá en Eldorado a Luz y fuerza "Blanco" por la otra semifinal. Ambas series se definen este fin de semana en Posadas.

Anoche se disputó en el club Papel Misionero de Capioví el primero de los partidos correspondientes a las semifinales de la Liga provincial de la Federación Misionera de Básquet. Allí, el local venció 62-54 y sacó ventaja de cara al pasaje a la final.

14 equipos empezaron este torneo en abril (8 en zona norte y 6 en zona sur) y en esta instancia tan solo quedan cuatro para disputarse el trofeo provincial. Por un lado, Luz y Fuerza «Azul» visitó a Papel Misionero en Capioví en una serie de ida y vuelta que se definirá este fin de semana en Posadas. Por el otro, Club Médico recibirá esta noche en Eldorado a Luz y Fuerza «Blanco» a partir de las 21 horas en el estadio ABE (Asociación De Básquet Eldorado)

Papel misionero venció a Luz y Fuerza “Azul” anoche en Capioví

El equipo de la capital empezó el partido errático permitiendo a las locales sacar una ventaja de hasta 11 puntos durante el primer cuarto. Conforme iban pasando los minutos y ganando el segundo y tercer cuarto, las dirigidas por Roque Falero acortaron distancias y pudieron empezar el último cuarto con una desventaja mínima de 2 puntos (41 a 39). Fue allí cuando uno y otro equipo se fueron alternando arriba en el marcador hasta llegar a los minutos finales. Gracias a 10 puntos seguidos de la nº 11, Melina Paszkiewicz, el local rompió esa igualdad para obtener una victoria por 62 a 54 que le permite dar un primer paso hacia la final.

Las jugadoras de Papel Misionero Melina Paszkiewicz y Noelia Cáceres fueron las máximas anotadoras del conjunto de Capioví con 17 puntos cada una. Del lado visitante, también con 17 puntos, la que más sumó al marcador fue Rocío Seufert.

Este fin de semana se invertirán los roles y será Luz y Fuerza «Azul» quien ejerza de local en la capital provincial. Cabe recordar que, al ser una semifinal a dos partidos, el vencedor será quien obtenga más puntos de ventaja en la victoria, por lo tanto, Luz y Fuerza “Azul” buscará ganar por 9 puntos o más para dar vuelta la serie y acceder a la final la Liga provincial.

Papel Misionero: Camila Venialgo (cap); Daiana Acosta, Ezpeleta, C; Ivana Weber; Evelyn Kopp, Noelia Cáceres, Melina Paszkiewicz, Vanessa Troncoso, Florencia Troncoso y Valentina Florentín. Entrenador: Venialgo, O.

Luz y Fuerza «Azul»: Rocío Seufert, Marianela Pedrozo (cap), Paula Peña, Saiana Cibils, Daiana Mura, Tamara Steciuk, Nakara Ziegler, Marcia Pereyra, Patricia Altamiranda, Romina Aguilar, Melisa Luthard y Emilce Torres. Entrenador: Roque Falero.

Resultados parciales: 1º C (16-8), 2º C (18-19), 3º C (7-12), 4º C (21-15).

Esta noche se jugará la segunda semifinal: Club Médico vs. Luz y Fuerza “Blanco”

La acción en el básquet femenino continuará esta noche en el estadio ABE (Asociación De Básquet Eldorado) cuando se enfrente Club Médico a Luz y Fuerza “Blanco” también dirigidas por Roque Falero. La naranja comenzará a moverse a partir de las 21 horas.

De la misma manera que la otra serie, es una semifinal a dos partidos. El segundo y definitorio encuentro se jugará este fin de semana (día y lugar a confirmar) en Posadas.